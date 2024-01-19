Uzaya turistik seyahat

Konuya girmeden önce şunu söyleyeyim beni şahsen tanıyanlar ve yazı ya da videolarımı takip edenler bilir ben aydınlanma felsefesine yürekten bağlı, bilime büyük önem veren, bu yüzden de her türlü bilimsel keşif ve teknolojik icat karşısında büyük heyecan duyan biriyimdir.

Normal şartlar altında bir Türk astronotun uzayın keşfine katılması, benim destekleyeceğim ve alkışlayacağım bir çabadır.

Üstüne üstlük daha düne kadar “dünya düzdür, uzaya çıkılamaz, uzaya çıktım, aya gittim diyenler yalan söylüyordur” diyen muhafazakâr camiadan gelen politikacıların Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” çizgisine gelmesi ve uzay çalışmalarına destek vermesi benim için son derecede önemli bir gelişmedir de.

Fakat açıkça söylemek gerekirse ben bu seyahati seçimlere yönelik bir şov olarak algılıyorum ve bu yüzden de çok önem atfetmiyorum.

Önce şunu söyleyeyim daha dün para lazım diye 50 milyon dolar için Tank Palet Fabrikası’na Katarlıları ortak eden bir iktidarın bugün 55 milyon dolar yani bugünkü kurla 1 milyar 657 milyon 700 bin lira harcayarak halkın parasıyla uzay şovu yapması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Diğer yandan 1960’larda uzaya çıkmak hele hele uzaya insan gönderebilmek gerçekten de çok önemli bir mali ve teknolojik güç gösterisiydi, bu günse artık uzaya çıkmak turistik bir faaliyet kıvamına gelmiş bulunmaktadır. Bugün artık parasını verdin mi birçok özel şirket isteyeni uzaya çıkarıp indirebilmektedir.

Dolayısı ile 55 milyon dolar parayı bastırıp birini uzaya göndermek öyle fazlasıyla abartılacak ya da övünülecek bir iş ya da eylem değildir.

Gelelim uzaya çıkacak ilk Türk meselesine:

Önce şunu söylemek isterim uzaya giden ilk Türkler Kazak vatandaşı olan ve 1991'de uzaya giden Toktar Aubakirov ile 1994'te uzaya giden Talgat Musabayev'dir yani uzaya giden ilk Türk söylemi anlamsızdır, çok çok uzaya giden ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyebiliriz.

Bugün bahse konu yolculuğa gelirsek; Hava koşulları yüzünden yeni bir erteleme olmazsa bugün, yarın fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Araç görev tamamlandığında okyanusa inecek.

Bu uçuşa katılacak astronot Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan Alper Gezeravcı 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlerde bulunmuş başarılı bir F-16 pilotudur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekât araştırması bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış.

Öncelikle elbette tüm mürettebatın kazasız belasız gidip gelmesini ve sağ salim dönmelerini dilediğimi belirteyim. Unutmamak gerekir ki hâlihazırda uzay teknolojileri son derecede yeni olduğu için ciddi tehlikeler içermektedir.

Bugüne kadar uzay çalışmaları tarihine dair kritik önemdeki aşamaları hatırlatayım:

İlk yapay uydunun SSCB tarafından 1957'de uzaya fırlatılmasından bu yana başta ABD ve Rusya olmak üzere ülkeler, uzay yarışına girdiler. Bu bağlamda astronotlar göndererek ve istasyon kurarak uzay yarışında öne geçmek isteyen ülkeler, çalışmalarını genişletmek için birçok girişimde bulundu.

Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotu Yuri Gagarin 12 Nisan 1961'de yani bundan yaklaşık 63 yıl kadar önce Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı da başarmış oldu ve Yuri Gagarin bu başarısıyla birlikte insan yolculu uzay çağını başlatmış oldu.

Ay'a ilk ayak basan kişi ise 20 Temmuz 1969'da ABD'den Neil Armstrong oldu Armstrong’un “benim için küçük, ama insanlık için çok büyük bir adım” sözü hâlâ kulaklarımızdadır.

Uzay çalışmalarında daha yolun başında, adeta emekleme aşamasındayız. Uzay çalışmaları insanlığın geleceği ve bekası için çok ama çok önemlidir, bu yüzden de şov yapmayı bir yana bırakıp bu çalışmalara ciddi ciddi katkı sunacak işler yapmaya başlamalıyız.