Uzayda ilk önce Atatürk’ün sözünü söyledi Arapçılar deliye döndü. Tabii ‘in aşağı’ diyemediler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilk, Türk olarak ise üçüncü kez uzay yolculuğunda yerimizi aldık. Dün gece ABD’den başarılı bir şekilde fırlatılan kapsül ile uzay yolculuğumuz başlarken, Alper Gezeravcı'nın ilk sözleri Atatürk'ü anmak ve O'nun sözlerine yer vermek oldu. Gezeravcı, ''Yüce Ata'mızın sözleriyle başlamak istiyorum: İstikbal göklerdedir'' dedi. Bu sözler karşısında Arapçılar adeta çılgına döndü.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilk kez uzaya çıkan astronot olan Alper Gezeravcı hakkında dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS YAPTI

Mersin’in Silifke ilçesinde yörük bir ailenin çocuğu olarak 1979 yılında dünyaya gelen Gezeravcı, 22 yaşında Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu.

2001 devresi olan Alper Gezeravcı, yüksek lisansını ise yurt dışında tamamladı. Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Gezeravcı daha sonra ülkesine döndü.

FETÖ KUMPASIYLA ORDUDAN ATILDI

Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın üsteğmenken FETÖ kumpasları ile TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıktı. Gezeravcı, TSK’daki görevinden atıldığı dönemde 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir yere sahip olan Adana İncirlik Hava Üssü'nde görev yapıyordu.

İhraç süreside Gezeravcı'yı sorgulayan istihbaratçı subaylar ve üs komutanı daha sonra FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı.

MUHTAÇ KALININCA ORDUYA GERİ DÖNDÜ

FETÖ kumpas soruşturmasıyla TSK’dan ihraç edilen Gezeravcı’nın, daha sonra Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başladığı ve açtığı davayı kazandıktan sonra Temmuz 2020’de TSK’ya geri döndüğü öğrenildi.

FETÖ kumpas davasında sanık olarak yer almayan Gezeravcı, FETÖ savcıları adını soruşturmada geçirmesinden sonra TSK hakkında idari soruşturma yaptı ve FETÖ iftiralarından da 2020 yılında beraat ettikten sonra aklandı. Açtığı davayı kazanmasının ardından 2020’de TSK’ya geri dönen Gezeravcı Adana’da filo akademik eğitim kol komutanı görevini sürdürüyor.

ŞERİATÇILARI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Öte yandan Alper Gezeravcı, Alper Gezeravcı, uzaydaki ilk sözünde Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptı ve "İstikbal göklerdedir" dedi. Özellikle sosyal medyada bu anların paylaşılmasından sonra ise Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile şeriatçılar çılgına döndü. Atatürk’ün sözlerinin anılmasından rahatsız olan şeriatçılar Gezeravcı’ya ateş püskürdü.

Gezeravcı, uzaydan Dünya’ya yapılan canlı bağlantıda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir."

Geri sayımdan itibaren yaşadıklarının harika olduğunu kaydeden Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." diye konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar sağlayan ve bu uğurda hayatlarını kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye Uzay Ajansı’nın 10 Kasım temalı tanıtım filminde de Anıtkabir’de olan görüntüleri paylaşılan Alper Gezeravcı hem uzayda söyledikleriyle hem de yeryüzünde yaptıklarıyla Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgisini ve saygısını da dile getirmiş oldu.

ASKERİ CASUSLUK KUMPAS DAVASI NEDİR?

Alper Gezeravcı’nın özgeçmişi kadar yargılandığı ‘Askeri Casusluk Kumpas Davası’ da merak edilenler arasında yerini aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne 2010’da gönderilen ihbar maili üzerine Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğinin başlattığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesince sürdürülen yaklaşık 3 yıl süren araştırma sonunda 49’u muvazzaf asker 93 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Savcı Zafer Kılınç’ın “askeri gizli bilgi ve belgeleri ele geçirme, bulundurma” suçlamasıyla 49’u muvazzaf asker 357 sanık hakkında hazırladığı iddianamede sanıklar hakkında iki yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalar istenmişti.

İddianamede adı geçen 831 mağdurdan aralarında devlet memuru, asker ve MİT mensubunun da olduğu çok sayıda kişinin suç örgütü tarafından fişlendiği iddia edilmişti.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Nisan 2013’te görülmeye başlanan davada 44’ü Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından olmak üzere tutuklu 69 sanık tahliye edilmişti.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından davanın İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmış, beşi asker 10 tutuklunun da bu mahkemece tahliye edilmesiyle 357 sanıklı davada tutuklu kalmamıştı.

26 Şubat 2016’ya gelindiğinde bazı asker ve bürokratların tasfiyesi amacıyla kasıtlı usulsüzlükler yapılarak organize edilen davanın FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmış, 357 sanığa da beraat verilmişti.