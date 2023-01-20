20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bilim insanları uzaylılarla temas için endişeli

İskoçlu bilim insanları uzaylılarla temas edildiğinde insanların başına gelebilecek sorunları araştırdı. Endişelendiren açıklamalarda bulunan bilim insanları, "Başsız tavuklar gibi oluruz" dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:57
Takip Et

Uzaylılarla temas edilirse ne olur

Bilim insanları uzaylılarla temas için endişeli
+
Aa
-

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'ndeki bilim insanları dünya dışı varlıklarla temas etmenin hangi sonuçlara yol açacağını açıkladı.

KARMAŞA YARATIR

Gökbilimciler, uzaylılarla temas edilmesi konusunda endişelerini dile getirirken henüz buna hazır olunmadığını ifade etti. Kaos çıkmasından endişe duyan uzmanlar, SETI Sonrası Tespit Merkezi'ni de bunu engellemek için kurdu.

St. Andrews Üniversitesi'nden hesaplamalı bir dilbilimci John Elliott, "Kovid vurduğunda yarattığımız karmaşaya bakın" dedi ve devam etti  "temas kursak başsız tavuklara dönerdik."

TEMAS KURULURSA BAŞSIZ TAVUKLARA DÖNERİZ

The Guardian'a konuşan bilim insanı, "Her an olabilecek ve kötü yönetmeyi göze alamayacağımız bir olay. Hazırlıksız yakalanmayı, bilimsel, sosyal ve siyasi açıdan başsız kalmayı göze alamayız." diyerek konunun meraklılarını uyardı.

Tespit Sonrası Merkezi'nde de çalışan Elliott, uzaylılarla herhangi bir şekilde temas kurulursa ülkeler arasında iletişimi koordine etmekle görevlendirileceğini aktardı.

Zira akıllı yaşamla iletişime geçme meselesi tüm gezegeni ilgilendirdiği için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekecek.

"Ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı anlamak için stratejilere ve senaryolara ihtiyacımız var. Dışarıda başka bir akıllı yaşam varsa, ki tüm göstergeler olması gerektiğini gösteriyor, bu bağlantı kurmak için harika bir fırsat. Bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum." diyen dil bilimci, yine de uzaylılarla iletişim kurmaktan korkmadığını söylüyor.

Elliot bir veya iki ay içinde uluslararası araştırmacılar ve üye kuruluşlardan oluşan çekirdek ekibi tamamlamayı hedefliyor.

Bu ekip, temasa hazırlık işlerini üstlenecek. Görevleri arasında gizemli sinyalleri ve hatta yapay nesneleri analiz etmek ve bunlara nasıl tepki verilmesi gerektiğini belirlemek.

"Şimdiye kadar, odak noktamız sinyalleri aramaktı. Peki sırada ne var? Ne yapmamız gerektiğini ve bunu nasıl yapacağımızı anlamak için stratejilere ve senaryolara ihtiyacımız var. İzci sloganı gibi: Hazır ol!" açıklamalarında bulundular.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.