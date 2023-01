Bilim insanları uzaylılarla temas için endişeli

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'ndeki bilim insanları dünya dışı varlıklarla temas etmenin hangi sonuçlara yol açacağını açıkladı.

KARMAŞA YARATIR

Gökbilimciler, uzaylılarla temas edilmesi konusunda endişelerini dile getirirken henüz buna hazır olunmadığını ifade etti. Kaos çıkmasından endişe duyan uzmanlar, SETI Sonrası Tespit Merkezi'ni de bunu engellemek için kurdu.

St. Andrews Üniversitesi'nden hesaplamalı bir dilbilimci John Elliott, "Kovid vurduğunda yarattığımız karmaşaya bakın" dedi ve devam etti "temas kursak başsız tavuklara dönerdik."

TEMAS KURULURSA BAŞSIZ TAVUKLARA DÖNERİZ

The Guardian'a konuşan bilim insanı, "Her an olabilecek ve kötü yönetmeyi göze alamayacağımız bir olay. Hazırlıksız yakalanmayı, bilimsel, sosyal ve siyasi açıdan başsız kalmayı göze alamayız." diyerek konunun meraklılarını uyardı.

Tespit Sonrası Merkezi'nde de çalışan Elliott, uzaylılarla herhangi bir şekilde temas kurulursa ülkeler arasında iletişimi koordine etmekle görevlendirileceğini aktardı.

Zira akıllı yaşamla iletişime geçme meselesi tüm gezegeni ilgilendirdiği için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekecek.

"Ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı anlamak için stratejilere ve senaryolara ihtiyacımız var. Dışarıda başka bir akıllı yaşam varsa, ki tüm göstergeler olması gerektiğini gösteriyor, bu bağlantı kurmak için harika bir fırsat. Bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum." diyen dil bilimci, yine de uzaylılarla iletişim kurmaktan korkmadığını söylüyor.

Elliot bir veya iki ay içinde uluslararası araştırmacılar ve üye kuruluşlardan oluşan çekirdek ekibi tamamlamayı hedefliyor.

Bu ekip, temasa hazırlık işlerini üstlenecek. Görevleri arasında gizemli sinyalleri ve hatta yapay nesneleri analiz etmek ve bunlara nasıl tepki verilmesi gerektiğini belirlemek.

"Şimdiye kadar, odak noktamız sinyalleri aramaktı. Peki sırada ne var? Ne yapmamız gerektiğini ve bunu nasıl yapacağımızı anlamak için stratejilere ve senaryolara ihtiyacımız var. İzci sloganı gibi: Hazır ol!" açıklamalarında bulundular.