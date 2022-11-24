Meksika'nın 2 kentinde yaşayanlar uzaylıların sualtındaki üssünden kendilerini izlediğini iddia etti

Independent Türkçe'nın haberine göre, Meksika'nın iki küçük kıyı kentinin bazı sakinleri uzaylılar tarafından korunduklarına inanıyor. Tamaulipas eyaletinin güneydoğusundaki Madero ve Tampico kentlerinde yaşayan UFO meraklıları, bölgede meydana gelen tropikal fırtınalardan etkilenmemelerinin nedenini "Koruyucu uzaylılarına" bağlıyor.

Bu yüzden geçen ay iki kentin çok yakınındaki bölgeleri vuran Karl Tropikal Fırtınası'nın kıyı şeridinin bu kısmından keskin bir dönüş yapması, uzaylılara inananları şaşırtmadı. 71 yaşındaki Beatriz García, fırtına uyarısını aldığında endişeye kapılmadığını söyleyerek "Hemen 'onlar (uzaylılar) bizi koruyacak' dedim. Benim inandığım ve güvendiğim şey şu: Onlar var, bir üs kurdular" dedi.

Yerel efsaneye göre, uzaylılar Miramar Sahili'nin açıklarında gizli bir sualtı üssü kurdu. Buradan 50 yılı aşkın süredir Dünya'yı izleyen uzaylılar, bölge halkını da kasırgalardan ve diğer tehlikeli fırtınalardan koruyor.

Garcia, 1955 ve 1966'da her iki şehri de yerle bir eden büyük kasırgaları hatırladığını vurguladı. Yaşlı kadın, 1967'de bir akşam vakti arkadaşıyla birlikte "Gökyüzünde bir oluşum" gördüklerini öne sürdü. "Bu oluşumun içinde uçan cisimler vardı" diyen Garcia "Birden belirdiler. Yani uçak olamazlar, uçaklar bunu yapmaz. Yavaş hareket ediyorlardı ve onlardan çok vardı" diye konuştu.

"BİNLERCE KİŞİ GÖRDÜ"

Ailesi bu olaya tanık olmasa da Garcia, bölgede UFO gördüğünü söyleyen tek kişi değildi. Ertesi gün El Sol de Tampico adlı yerel gazetede çıkan "Tampico üzerinde uçan daireler" başlıklı bir haberde binlerce kişinin bu olaya tanık olduğu iddia edildi.

Gazeteye göre bölgedeki havalimanının kontrol kulesinde çalışan bir görevli "Tanımlayamadıkları 9 nesne saydığını" söylüyordu.

Miramar Sahili'nin sularını işaret eden García da, "Oradan gelmişler, görünüşe göre denize doğru gidiyorlarmış" diye konuştu. Bölgede uzaylıların faaliyet gösterdiğine inanan sakinlerden biri de Juan Abraham Soto.

Miramar Sahili açıklarındaki petrol sondaj tesislerinde yıllarca çalışan Soto, UFO'ları defalarca gördüğünü savundu. Amupac'taki varlıkların bölgeyi koruduğuna yönelik inanışları yorumlayan Soto, şu varsayımda bulundu: "Aslında bizi korumaktan ziyade, kendilerini koruduklarına inanıyorum" dedi.

"UZAY GEMİSİYLE TEMASIM OLDU"

Amupac adı verilen bu efsanevi üs, bölge ekonomisi için de giderek önemli hale geldi.

Meksika'ya gelen turistlerin uğrak noktalarından biri olan bu sahil şeridinde adını Marslılardan alan restoranlar, UFO t-shirtleri ve uzaylı oyuncakları satan hediyelik eşya dükkanları var.

Tamaulipas'ın Turizm Müdürü Nembra Carmen Jiménez, "Konuyla çocuklardan yaşlılara kadar herkes ilgileniyor" dedi.

Kendisinin de bu efsaneye inandığını söyleyen Jiménez, haziran ayında ülkenin dört bir yanından UFO araştırmacılarını Madero ve Tampico'da bir araya getiren "Bütünsel Ufoloji Kongresi" adlı bir etkinliğin düzenlenmesine aracı olmuştu. "İnsanlar buraya özellikle bu bölgeyi ziyaret etmek, bu tür fenomenleri görmek için geliyor" diyen yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buna inanıyorum. Onları 5 yaşımdan beri görüyorum, bir uzay gemisiyle temasım oldu. Evrende yalnız değiliz.

"AÇIKLAMASI VAR"

Öte yandan bölge sakinlerinin hepsi uzaylılar tarafından korunduklarına inanmıyor. Bölgenin hava durumunu yıllarca takip eden meteoroloji limanının emekli şefi Javier Francisco Álvarez'e göre fırtınaların son yıllarda bu bölgeyi es geçmesinin bilimsel açıklaması var.

Bu hidrometeorolojik olaylar düzensiz bir rota izler. Yani her zaman aynı bölgeyi veya aynı yeri vurmazlar. Aynı yoldan girmezler, karaya aynı yerden dokunmazlar.

Álvarez, kasırgaların sadece Madero ve Tampico'yu değil, kıyıdaki diğer birçok şehri de uzun süredir es geçtiğini vurguladı. Ancak uzmana göre bu şans, uzun sürmeyebilir.

"Marslı efsanesi, birkaç nesli aşmaya başladı ve turistleri çeken sözlü bir geleneğe dönüştü" diyen Álvarez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak, bir şehir efsanesi yüzünden gerçeklere göz kapatmamalıyız. Kasırgalara karşı koruyucu önlemler almak önemli.