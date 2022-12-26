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Uzmanı çocuklardaki hafıza problemlerinin nedenini açıkladı

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların çocuklarda hafıza problemine yol açtığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:52
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Uzman Diyetisyen açıkladı. Çocuklarınızı trans yağlardan koruyun. Hafıza problemine yol açıyor

Uzmanı çocuklardaki hafıza problemlerinin nedenini açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların hafıza problemine yol açtığını dile getirdi.

Trans yağların bazı hayvanların süt ve vücut yağlarında bulunduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük şunları açıkladı:

“Trans yağların birincil diyet kaynakları işlenmiş besinlerdir. Bunların dışında trans yağ içeren besinler; raf ömrü uzun pişmiş ürünler, süt tozları, hazır satılan pişmiş hamur işleri, kurabiyeler, börekler, kekler, pastalar, pizza hamuru, paketlenmiş aperatif yiyecekler (kraker, mikrodalgada patlamış mısır, cips), çubuk margarin, katı bitkisel yağ, kızarmış besinler (patates kızartması, kızarmış tavuk, nugget, tavada balık), şeker çubukları. Yapay üretilen yağlar besinin raf ömrünü uzatır. Herhangi bir gözlemsel çalışmada olduğu gibi sonuçlar tek başına sadece trans yağların hafızada değişikliklere neden olduğunu göstermez ancak hafıza problemlerine yol açan etkenlerden biri olarak trans yağlar görülebilir”

Diyetisyen Küçük, özellikle fazla miktarda doymuş ve trans yağ içeren ve gerek ambalajları gerekse tatlarıyla çocukların ilgisini çeken minik atıştırmalıkların sağlığı tehdit ettiğini kaydederek, “Bu nedenle çok pratik ve kolay tariflerle çocukların elinin altında olmasını istediğiniz sağlıklı atıştırmalıkları siz hazırlamalısınız” ifadelerini kullandı.

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