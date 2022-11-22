Hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığına iyi gelen 3 önemli besin

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Özellikle yaşlanınca beyinde bazı değişiklikler meydana geleceği bildirildi. Zaman geçtikçe unutkanlık seviyelerin arttığı görüleceği vurgulandı. Ancak bunu engelleyecek ve Alzheimer gibi hastalık riskini azaltmaya yardımcı olacak besinlerin olacağı bildirildi.

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği besinlerin çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Bazı yiyecekler hafıza ve konsantrasyon gibi beyin işlevlerine yardımcı olacağı bildirildi. Peki hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığına iyi gelen yiyecekler nelerdir

İşte detaylar...

1- Kepekli tahıllar

Beyin sağlığını korumak istiyorsanız, rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı besinler kullanmalısınız. Tam tahıllı yiyecekler vücutta işlenme biçimleri sebebiyle beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Beyaz ekmek yerseniz hızla şekere dönüşür. Bunun yerine tam tahıllı yiyecekler tüketin. Öğünlerinizde kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek, tam tahıllı makarna, karabuğday gibi yiyeceklere yer verebilirsiniz.

2- Balık

Balık öğrenme ve hafıza için faydalı olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Hafıza kaybını azaltmata yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri beyindeki gri madde hacmini arttırmaya yardımcı olabilir. Öğünlerinizde somon, ton balığı, ringa ve sardalye balık çeşitlerine yer verebilirsiniz.

3- Çilek

2014 yılında yapılan bir araştırmada çilek yemenin hafızayı iyileştirebileceğine rastlandı. Öğünlerinize yaban mersini, çilek ve böğürtlen meyvelerini ekleyebilirsiniz.