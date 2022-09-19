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Ani şeker hastalığı kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen karın ağrılarına dikkat. Uzman uyardı

Kanser vakalarında önceki yıllara göre ciddi artış olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Berat Ebik, bunlar içerisinde en önemlilerinden birinin pankreas kanseri olduğuna dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:18
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Uzman uyardı: Ani şeker hastalığı kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen karın ağrılarına dikkat

Ani şeker hastalığı kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen karın ağrılarına dikkat. Uzman uyardı
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Ebik, ileri evre pankreas kanserlerinde etki edecek tedavinin bulunmadığını söyleyerek “Bu da bize erken tanının önemini ortaya çıkarıyor. Pankreas kanseri erken fark edilirse tedavi seçenekleri fazlalaşıyor. Ameliyat açısından veya yeni geliştirilen anti kemoterapötik ilaçlarla tedavide önemli alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE TANI KOYUP ERKEN EVREDE HASTANIN TEDAVİSİNİ BAŞLATABİLİYORUZ”

Erken tanı için hastalarda aile öyküsü, yeni başlangıçlı ani şeker hastalığı, kilo kaybı ve açıklanamayan karın ağrısı olan hastaların vakit kaybetmeden iç hastalıkları veya gastroenteroloji kliniklerine başvurması gerektiğini vurgulayan Ebik şunları kaydetti:

“Geç kalmış kanser hastalarının ultrason görüntülemelerinde erken evrede maalesef tespit edilemiyor. Endoskopik ultrason dediğimiz ve hastanemizde olan bir teknikle bu tümörleri kolaylıkla erken evrede fark edebiliyoruz. Tespit ettiğimiz anda biyopsi alma seçeneğimiz de mevcut. Böylece hızlı bir şekilde tanı koyup erken evrede hastanın tedavisini başlatabiliyoruz. Endoskopik ultrason hastanemizde daha önceki yıllarda yoktu. Yeni kullanılmaya başlandı. Şu an hastanemizde günlük 4-5 endoskopik ultrason tetkiki yapıyoruz. İşlemlerimiz anestezi eşliğinde yapılıyor. Bu işlem bölgemizde sadece Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmakta. Hastalarımız başvuru yaptığında eğer endoskopik ultrason ihtiyacı gerekiyorsa bunu kısa sürede anestezi eşliğinde yapabiliyoruz”

“YILLIK BİN 500 HASTAMIZA ENDOSKOPİK ULTRASON UYGULUYORUZ”

“Bu hastalık için farkındalık önemli. Çünkü geç tanı konulduğu takdirde çok fazla tedavi seçeneği maalesef olmuyor. Bu yüzden erken tanının önemine dikkat çekiyoruz” diyen Ebik şu ifadeleri kullandı:

“Yıllık ortalama bin 500 üzerinde hastamıza endoskopik ultrason uyguluyoruz. Son dönemlerde haftada ortalama 2-3 hastaya pankreas kanseri teşhisi koyuyoruz. Bu bizim için maalesef yüksek bir oran ve gitgide de artıyor. Söylediğim belirtileri olan hastaların en azından bir iç hastalıkları polikliniğe, genel tetkikler yapıldıktan sonra bir belirti varsa hastalar hızla bize yönlendiriliyor. Biz de gerekli tetkiklerden sonra endoskopik ultrason işlemlerini yaparak tanılarını koyuyoruz”

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