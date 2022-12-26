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Yeni faydaları ortaya çıktı. Bu meyve cinselliğin ilacı

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Aronya hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir” diyerek, aronyanın ABD’deki yeni bir araştırmaya göre sağlık açısından yeni faydalarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:29
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Uzmanı açıkladı: Aron meyvesi hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir

Yeni faydaları ortaya çıktı. Bu meyve cinselliğin ilacı
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Aronya meyvesinin dünyada ve Türkiye’de yoğun bir şekilde kullanımı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Arıca, “Aronya çok kuvvetli bir antioksidan. Vücudumuzda aronyayı aldığımız zaman tüm toksinleri rahatlıkla atabiliyoruz. Çok kuvvetli bir antioksidan olduğu biliniyor ve bu kanıtlanmış bir durumda” diye konuştu.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Aronya hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir” dedi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, aronyanın ABD’deki yeni bir araştırmaya göre sağlık açısından yeni faydalarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Aronya ile ilgili yapılan araştırmalara da değinen Prof. Dr. Arıca şu ifadeleri kullandı:

“Son çıkan yayınlar açıkçası bizi de şaşırttı. Son Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yayına göre, özellikle 50 yaş üzeri prostat büyümelerinde çok etkili geldiği, özellikle genç erkek ve genç bayanlarda cinsel aktiviteyi artırdığına dair bilgiler gelmekte. Özelikle Türkiye’de yoğun bir şekilde üretilen ve Yalova’nın da coğrafi işaretli meyvesi olan aronya hem prostat büyümesine hem cinsel gücü artırmak için kullanılabilir”

ARONİA MEYVESİ EDİR?

Aronya meyvesi görünüşü itibariyle orman meyvelerine benzemektedir. Kansere karşı etkisi ile tanınan Aronya meyvesi ülkemizde de yetiştirilmektedir.

Aronya meyvesi bağışıklığı artırır, enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

En yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ana vatanı Kuzey Amerika'dır ve bu bitki, eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır.

“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda aronya meyvesi, saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını hafifletmektedir.

ARONYA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Küçük ve siyaha yakın mor aronya meyvelerini taze tüketmenin yanında meyve suyunu, tozunu, reçelini de damak tadınıza göre şekillendirerek tüketebilirsiniz.

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Aziz Soy
26.12.2022 15:35
Cinsellik denince mesele biter,şimdi rafları bosaltirlar.  
 
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