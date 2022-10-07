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Uzmanından gastronomi tatili uyarısı

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız ve Türkiye’de birçok ilin pay kapmaya çalıştığı gastronomi turizminde uzmanlar sağlığınızdan olmayın uyarıları yaptı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:06
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Uzmanı açıkladı: Gastronomi tatili yapacağım diyerek midenizi bozmayın

Uzmanından gastronomi tatili uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Şef Emrah Köksal Sezgin, uzman kişilerin bu işte olmaları gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Sezgin, “Son dönemde sıkça adından söz ettiren gastronomi turizmi eğer dikkat edilmezse insan sağlığını bile tehlikeye sokacak riskler taşıyabilir. Son dönemin modası olduğu için ehil olmayan kişilerin de yemek sektörüne girdiğine dikkat çeken sezgin, midemizin bozulması hatta sağlığımızın tehlikeye girmesi söz konusu bu nedenle sadece ehil kişilere midemizi teslim etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de artık büyük bir paya sahip olan gastronomi turizmi ve yemek kültürü olan illerin bu turizmden pay çekmeye çalışması bu turizmi ön plana çıkartıyor.
İller bu turizmden pay çıkarmak isterken korsan tabir ettiğimiz ve turizmden pay kapmak isteyen ehil olmayan işletmeler insan sağlığını tehlikeye sokabilir.

“BU KONUDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR”

Sezgin, bu nedenle işin işletmeleri tercih edilmesinin gerektiğini ifade ederek şu sözleri söyledi:

“İnsanların hayatında artık gastronomi turizmi yer tutmaya başladı. Başka bir ile çok da alışık olmadıkları bir mutfağa birkaç günlüğüne ziyaret gerçekleştiren insanlar eğer ehli olmayan işletmelere kendilerini kaptırırlarsa midelerini hatta sağlıklarını bozabilir. Bu konuda son derece dikkatli olunması gerekiyor”
 

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