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Kalbi tehdit eden 9 hatalı alışkanlık

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel kalp sağlığını olumsuz etkileyen 9 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:45
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Uzmanı açıkladı. Kalbi tehdit eden 9 hatalı alışkanlık

Kalbi tehdit eden 9 hatalı alışkanlık
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel “Dünyada ve ülkemizde kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır. Oysa kalp hastalıklarına davetiye çıkaran yanlış alışkanlıklardan vazgeçilmesi ile kalp ve damar hastalığından ölümlerin yüzde 80’i engellenebilir” ifadelerini kullandı.

- Aşırı tuz tüketmek

- Az uyumak

- Diş ve diş eti sağlığını ihmal etmek

- Vücuda yetersiz magnezyum alımı

- Hareketsizlik

- Doymuş yağ içeren besinleri fazla tüketmek

- Gazlı ve şekerli içecekler tüketmek

- Sigara içme

- Stresi yönetememek

KALP KRİZİ NEDİR?

Göğsünüzde aniden ortaya çıkan ağrı ve sıkışma hissiyle başlayan kalp krizinde erken müdahale çok önemli. Erken müdahale hem hayati riskin azaltılmasını hem de kalp kasının zarar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor.

Diyabet, aşırı kilo, kötü beslenme ve hareketsizlik gibi kalp hastalıklarına yol açabilecek faktörlerde yapılacak olumlu değişiklikler, hastalığın ortaya çıkmasını geciktirebiliyor.

Kalp damarındaki plakların aniden yırtılması ve üzerine pıhtı oturması ile kalp damarı aniden tıkanabilir, sonuçta kalp kası oksijensiz kalır. Oksijensiz kalan kalp kası hücreleri bir süre sonra ölmeye başlar. Bu sürece kalp krizi = miyokart infarktüsü adı verilir.

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