Sessiz katile karşı kalkan görevinde. Sofranızdan asla eksik etmeyin

Sessiz katil olarak bilinen yüksek kolesterol kalp krizine ve felce yol açıyor. Uzmanlara göre, kolesterol seviyelerini düşük tutmak için az doymuş yağ yemeyi tavsiye ediyor.

Öte yadan, Doktor Deborah Lee, "Sarımsak, lipit düşürücü özelliklere sahip güçlü bir antioksidan olan allisin içerir. Günde yarım ila bir diş sarımsak tüketmenin kolesterolü yüzde 10 oranında düşürdüğüne inanılıyor." Dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Lee, "Sarımsak veya plasebo ile tedavi edilen hiperkolesterolemili hastalar üzerinde yapılan 14 çalışmanın 2018 meta-analizinde , düzenli sarımsak alımı toplam kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein "kötü" kolesterolü önemli ölçüde düşürdü ve yüksek yoğunluklu lipoprotein "iyi" düzeylerini yükseltti.” açıklamasında bulundu.

ÇEŞİTLİ SARIMSAK ÜRÜNLERİ KULLANILDI

Mynet'te yer alan bilgilere göre, “Trigliserit seviyeleri (kanda bulunan bir tür yağ) üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Çalışma katılımcıları günde 0,3 ila 20 gram yaşlı siyah sarımsak, sarımsak yağı veya sarımsak tozu aldı ve dört hafta ile 10 ay arasında takip edildi. Yazarlar, sarımsağın bağırsaktan kan dolaşımına kolesterol emilimini azaltabileceğini öne sürdüler.

SARIMSAK KOLESTROLÜ AZALTIYOR

Sarımsak, kolesterol üretmek için gerekli olan skualen monooksijenaz ve HMG-CoA enzimlerini inhibe eder ve bu nedenle kolesterol sentezini doğrudan azaltabilir. "Sarımsak ayrıca safra asidi salgısını artırmak için karaciğer fonksiyonu üzerinde spesifik etkilere sahiptir, kolesterolün parçalanmasına ve atılmasına yardımcı olur."

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir

Saç dökülmesini azaltır

Kalp krizi riskini düşürür

Karaciğeri korur

Bakterileri, mantarları, parazitleri öldürür

Kan şekerini ve kolesterolü düşürür

Yüksek tansiyonu düşürür

İdrar söktürür