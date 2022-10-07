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Uzmanından kalıcı makyaj ve cilt uyarısı

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyaj yaptırmadan önce cilt tipinin iyice araştırılması gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:53
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Uzmanı açıkladı: Kalıcı makyaj yapmadan önce cilt tipinizi tanıyın

Uzmanından kalıcı makyaj ve cilt uyarısı
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Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyajla ilgili dikkat çeken bilgileri açıkladı. Kalıcı makyajın, gözleri, dudakları, kaşları ve yüzün diğer bölgelerini belirginleştirmek ve pigmentin cildin üst katmanlarına yerleştirildiği kozmetik bir teknik olduğunu belirten Dalmış, şunları ifade etti:

“TAM OLARAK CİLT TİPİNİZLE TAM UYUMLU İŞLEMLERİ RAHATLIKLA TERCİH EDEBİLİRSİNİZ”

“Kalıcı makyaj kullanımı son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. İster dudaklarınıza, ister kaşlarınıza renk katmak, ister yüzünüzdeki istenmeyen yaşlılık lekelerini kapatmak isteyin, görünümünüzü güzelleştirmenin çok doğal bir yoludur. Bu aşamada kalıcı makyaj konusunda önemli ipuçlarını biliyor olmak beraberinde önemli kazanımları getirmektedir. Cilt tipinizi tanıyın, uzmanlardan hizmet alın, kalıcı makyaj konusunda araştırma yapın. Herhangi bir kozmetik işlem yaptırmadan önce cilt tipinizi anlamanız önemlidir. Cildiniz hassassa veya alerjiye yatkınsa kalıcı kozmetik yaptırmaktan kaçınmalısınız. Böylece tam olarak cilt tipinizle tam uyumlu işlemleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz.”

“KALICI MAKYAJ YAPTIRMANIZ MÜMKÜN OLABİLİR”

“Kalıcı makyaj yaptıracağınız yeri dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Yüzünüzle ilgilenecek kişi gerekli tüm beceri, bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Ayrıca kendi alanlarında iyi bir üne sahip olup olmadıklarını da kontrol etmelisiniz. Hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeden önce, kalıcı makyaj için mevcut farklı teknikler ve bunların artıları ve eksileri hakkında detaylı bir araştırma yapmalısınız. Bu, microblading, dermablading vb. kalıcı makyaj teknikleri arasında seçim yaparken bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır. Kalıcı makyaj, yüzdeki veya vücudun diğer bölgelerindeki izleri gizlemek ve göz kalemi geliştirmek için de kullanılabilir. Eğer çok kilo verdiyseniz, üst göz kapağınıza tekrar dolgun kirpiklere sahip olmanız için kalıcı makyaj yaptırmanız mümkün olabilir”

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