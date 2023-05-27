Uzmanı çocuklarda saç koparmanın nedenini açıkladı

TRT Haber’den Esra Sayın, Çocuk ve Ergen Psikoloğu Prof. Gülsen Erden ile Trikotillomani ve altında yatan nedenleri konuştu.

Çocuklar herhangi bir zorluk yaşandığında sıkıntılarıyla baş edebilecek çözme becerilerine sahip değillerse, o sıkıntıya eşlik eden bir davranış olarak saç yolma davranışı ortaya çıktığı bildirildi.

Depresyon, otizm veya dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda da çocuklarda saç yolma davranışını beraber görülebileceği bildirildi.

Çocuğun ağır travmatik yaşantısı olabileceği ifade edildi. Deprem, sel gibi felaketlerde ailede yaşanmış kayıplar nedeniyle çocuk çok yalnız ve çaresiz hissetmiş olabileceği bildirildi.

Fiziksel, duygusal, cinsel istismara maruz kalmış olabileceği söylendi. Okulda yüksek başarı beklentisi nedeniyle aşırı baskı hisseden ya da akran zorbalığına uğrayan çocuklar da, ağır sıkıntı ve stres duyguları ile baş etmede bu yolu çözüm olarak görebileceği bildirildi.

Çocuk saç kopararak rahatladığını fark ederse, bilinç dışı bir şekilde bu davranışını devam ettirmesi dikkat çekti.

NE YAPMAK GEREKİR?

Bir çocuğun tedavisinde en önemli faktör ailesidir. Çocukların sıkıntılarını, ruhsal sorunlarını azaltmada da bizim ilk başvuru kaynağımız ailesidir her zaman. Öncelikle tıbbi bir sorun olup olmadığının anlaşılması gerekir.

Ardından bu ruhsal problemi ortaya çıkaran ne gibi etkenler var çocuğun yaşamında, onların bulunması gerekir. Ama her şeyden önce, çocuğu ruh sağlığı uzmanına veya bir klinik psikoloğa götürmeden, cildiye uzmanının görmesi gerekir.

Tedavisinde de genellikle uygulanacak olan, çeşitli konuşma yöntemlerini içeren müdahalelerle terapi yapılmasıdır.

Çocukların sıkıntılarını, ruhsal sorunlarını azaltmada da bizim ilk başvuru kaynağımız ailesidir her zaman.