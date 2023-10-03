Yaptırdığı implant hayatını kararttı. Ne konuşabiliyor ne de yemek yiyebiliyor

Kayseri’de yaşayan Ahmet Özkan; 5 yıl önce yaptırdığı implant adeta hayatını kararttı. Özkan, yaptırdığı implant yüzünden ne yemek yiyebiliyor ne de rahatlıkla konuşabiliyor.

KAYNAK: İHA
Yaptırdığı implant hayatını kararttı. Ne konuşabiliyor ne de yemek yiyebiliyor

Diş implantı yaptıran Ahmet Özkan’ın yaşadığı sıkıntılar bitmek bilmiyor. Özkan, 2018 yılında Kayseri’de özel bir diş hastanesine başvurdu ve dişini implantla değiştirdi. Ancak implant sonrası yüzünde ve dudağında dayanılmaz ağrılar ve uyuşmalar meydana geldi.

Özkan, ne yiyip içebildiğini ne de konuşabildiğini belirtti.

Hastanede kendisine bakan dört farklı doktorun da sorununu çözemediğini, aksine sağlam dişini çekerek daha da kötüleştirdiğini iddia etti.

Özkan, durumdan dolayı hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise yaptığı basın açıklamasında, hastanenin ve doktorların ihmalkar davrandığını, implantın vidasının sinire baskı yapmasına rağmen bunun ancak beş yıl sonra fark edildiğini söyledi.

Şahin, bu tür yanlışların cezasız kalmaması gerektiğini, hastanenin kayıtlarının da incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet Özkan ise implant yaptırmaktan çok pişman olduğunu, ağrı ve uyuşmanın halen devam ettiğini, dişlerinin de sallandığını anlattı.

Özkan, “Böyle olacağını bilseydim ne gelirdim ne de böyle bir şeye kalkışırdım. Gerçekten çok pişman oldum” sözlerini söyledi.

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