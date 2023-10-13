Uzmanından cilt yaşlanmasına karşı öneriler

Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, 25 yaşından sonra ortaya çıkan ince kırışıklıkların zaman içinde daha belirgin hale gelmesini, ciltte leke, sarkma ve boşluk oluşumunu önlemek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından cilt yaşlanmasına karşı öneriler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, doğal ve güzel yaş almak için yapılan anti aging (yaşlanma karşıtı) uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Yaşlanmanın cilt üzerindeki olumsuz etkilerine karşı en etkili yöntemlerin anti aging (yaşlanma karşıtı) uygulamalar olduğunu söyleyen Dr Özsaraç, bu uygulamaların ciltteki sarkma, sıkılaşma, leke ve ince çizgilerle mücadelede lazer tedavileri ile desteklendiğini belirtti.

Cilt kırışıklıklarının giderilmesinde en etkili tedavinin Altın İğne Tedavisi olduğunu ve bu tedavinin hangi durumlarda kullanıldığını açıklayan Uzm. Dr. Özsaraç, “Altın iğne tedavisi cilt gençleştirme (Anti aging), cilt yenileme, yüz ve boyun bölgesindeki sarkma ve kırışıklık tedavisinde, sivilce izi, yara izi tedavisinde, ameliyat, yara izlerinin ve güneş lekelerinin giderilmesinde, geniş gözeneklerin sıkılaştırılmasında, siyah noktaların azaltılmasında ve tedavisinde, gebelik veya hızlı kilo değişimlerinde oluşan çatlakların (strialar) ortadan kaldırılmasında etkilidir” dedi.

“KALICI SONUÇLAR SAĞLANIR”

Altın İğne uygulamasının nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özsaraç, “İşlem öncesi ağrıyı önlemek için anestezik kremler kullanılır. İğneli Radyofrekans uygulamasının süresi 20-30 dakika kadardır. Cilt yüzeyini gençleştirmek, yara izlerini iyileştirmek ve cildi sıkılaştırmak için yapılan uygulama tedavi yöntemine göre farklı seans sayılarında yapılır. Genelde tek seans yeterli olmaz. İki ya da üç seans aralıklarla birkaç hafta süren bir uygulama yapılır. Seanslar arası 3-4 hafta idealdir. En iyi sonuç ise son seanstaki 3-4 hafta sonra görülür. İşlem sonrası biraz kızarıklık veya hafif kabuklanma olabilir ama kızarıklık çok kısa sürer. Kalıcı sonuçlar sağlanır. İlk seanstaki olumlu etkiler kolayca fark edilir. Hasta işlem sonrası normal hayatına devam edebilir. Cilt yenileme ve kusurları giderme üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalarla desteklenen bir yöntemdir. Her cilt tipi ve ten renginde uygulanabilir. Uzun süreli işlemler veya cerrahi müdahaleler gerektirmez. Diğer avantajlarından biri de her mevsim yapılabilmesidir. Altın iğne tedavisinin sonrasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır; Altın iğne tedavisi çok acısız bir tedavi olduğu için sonrasında ağrılı bir durum yaşanmaz. Ancak işlem sonrasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu noktalar; İşlem bittikten sonra düzenli olarak güneş koruyucu krem kullanmak gerekir. İşlem sonrasında 7-8 saat sonra hafif bir fondöten sürülebilir” ifadelerini kullandı.

CİLT YAŞLANMASI NASIL ÖNLENİR?

-Kış güneşini önemsememek

- Cilt yaşlanmasına karşı genel sağlığınıza önem vermemek

- Cildinizi nemli tutmamak

- Makyaj ürünlerini temizlemeden yatmak

- İçerikleri bilinmeyen ürünler kullanmak

- Aşırı sıcak ya da soğuk suyla duş almak

- Kozmetik ürünlerde aşırıya kaçmak

- Fazla çay ve kahve içmek

- Sigara tüketimi

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