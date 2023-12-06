Uzmanından griple ilgili kritik uyarı

Grip, hava soğuduğunda artan bir hastalıktır. Bazı kişilerde çok daha ciddi seyreden grip, önemsenmesi gereken bir durumdur.

Uzman Dr. Murat Yaycı, “Grip, kışın sık görülen bir hastalık olsa da hafife alınmamalıdır. Doğru tedavi edilmezse, ağır komplikasyonlara neden olabilir. Grip, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler, kilolu olanlar ve bağışıklığı zayıf olanlar için tehlikelidir. İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta” sözünün doğru olmadığını belirtti.

Dr. Yaycı, “Grip, kontrol edilmediğinde zatürre ve menenjit gibi hayati risk taşıyan hastalıklara yol açabilir” dedi.

''KALP SORUNLARINA DİKKAT EDİN''

Dr. Yaycı, grip sonrası zatürre olan hastaların 4’te 1’inde kalp sorunlarının da görülebildiğini söyledi. Grip hastalığına yakalanan kişilerin şunları yapması gerektiğini ifade etti:

''HEMEN DOKTORA BAŞVURUN''

''Grip hastalığının tedavisi mümkündür. Risk grubundaki kişiler başta olmak üzere, hastalık belirtileri ortaya çıktığında doktora gitmek çok önemlidir. Grip virüsüne karşı özel bir tedavi vardır.

Doktorunuzun vereceği antiviral ilaçlar, hastalığın kısa sürmesini ve belirtilerin azalmasını sağlar.

Erken başlanan antiviral ilaçlar, zatürre gibi ağır sonuçların yüzde 50’den fazla azalmasına yardımcı olur.

''EVDE İSTİRAHAT EDİN''

Hastalık belirtileri başladığında, hatta bir gün önce bile bulaşıcı olursunuz. Belirtiler devam ettiği sürece bulaşıcılığınız sürer. Evde kalarak hem kendinizi dinlendirir hem de başkalarına hastalık bulaştırmazsınız. Ateşiniz düştükten sonra bir gün bekleyip okula veya işe gidebilirsiniz.

''ÇOK SIVI TÜKETİN''

Hastalığınız boyunca bol bol sıvı içmeye özen gösterin. Bu sıvı sadece su olmak zorunda değildir. C vitamini içeren portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay gibi içecekler de tercih edebilirsiniz. Bu içecekler solunum yollarındaki mukusu incelterek balgamın kolayca atılmasına yardımcı olur. Bu çok faydalıdır çünkü, balgam solunum yollarında kaldığında hastalığın şiddetlenmesine sebep olur. Öksürüğünüzü doğal yoldan tedavi etmenin en iyi yolu çok sıvı içmektir.

''SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN''

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle narenciye gibi meyveleri bol bol yiyin. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de direncinizi artırır. Tavuk suyu çorbası da iyileşmenize katkı sağlar.

''AĞRI VE ATEŞİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN''

Ateşinizin olması, vücudunuzun virüsle mücadele ettiğinin işaretidir. Ateşiniz çıktığında antiviral ilaçlara ek olarak ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar alarak kendinizi rahatlatabilirsiniz.

''BURNUNUZU AÇIK TUTUN''

Burnunuzu tuzlu su ile yıkamak iyi gelir. Kaynattığınız ve soğuttuğunuz 1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz koyarak tuzlu su hazırlayabilirsiniz. Bu suyu burun deliklerinize sıkarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Tuzlu su yeterli gelmezse, sıcak duş almak buharla mukozaları yumuşatarak tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca evde sıcak su ve mentol ile buhar yapmak da burun ve solunum yollarını açar.''