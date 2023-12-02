Grip aşısı ve kalp krizi detayı ortaya çıktı

Grip aşısının gribe yakalanma olasılığını düşürdüğü ve gripli olsak bile hastalığı daha kolay atlatılmasını sağladığı bildirildi.

GRİP AŞISI KALP KRİZİ RİSKİNİ DE %50 ORANINDA AZALTIYOR

Grip aşısının kalp krizi riskini de %50 oranında azalttığı ifade edildi. Neden olarak da grip, vücutta iltihaplanmaya sebep olur, kalp damarlarında plakların dengesini bozar ve kan pıhtılaşmasını artırarak kalp krizine neden olabilir.

Grip aşısı olmak, kalp krizini önlemek için sigara bırakmak ve kolesterol ilaçları almak kadar önemlidir.

HAMİLELER NEDEN GRİP AŞISI OLMALI

Grip aşısı olan hamilelerin bebekleri de 6 ay boyunca ve en az %50 oranında gripten korunur.

Hamilelere grip aşısı yapmak, hem annenin hem de bebeğin gripten korunmasını sağlar.

Hamilelerin, gribe bağlı olarak hastaneye yatma ve ölüm riski, yaşıtlarına göre 4 kat daha yüksektir.

Bu yüzden, tüm hamilelerin ve grip sezonunda hamile kalmayı planlayan kadınların, grip aşısı olmaları gerekir.

KİMLER KESİNLİKLE GRİP AŞISI OLMALI

Hamileler

5 yaşından küçük çocuklar (aşı 6 aydan büyük çocuklara yapılabilir)

50 yaş ve üstü kişiler

Kronik hastalığı olanlar (Özellikle kalp hastaları, kronik akciğer ve böbrek hastaları, diyabetliler)

Bakımevlerinde kalanlar

Yüksek riskli hastalarla birlikte yaşayanlar ve sağlık çalışanları