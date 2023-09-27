Uzmanından kritik kalp sağlığı uyarıları

Mükemmeliyetçi, rekabetçi ve başarılı kişiliklere sahip olanların kalp sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Seyidoğlu, kendilerini kontrol altında tutmanın ve tempolarını yavaşlatmanın önemli olduğunu belirtti.

Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Kamuran Seyidoğlu, Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp sağlığını korumak için önemli önerilerde bulundu. Dr. Seyidoğlu, kalbin sürekli bir iş yükü altında olduğunu ve uzun süreler boyunca yüksek performans sergilemesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Ancak, dengesiz beslenme, egzersiz eksikliği, sigara kullanımı, enfeksiyonlar, stres ve genetik faktörler gibi etkenlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Kalp için önemli bir sorun olan aterosklerozun, atar damarları etkileyen yağ ve kolesterol birikimi sonucu daralmalar oluşturduğunu ve bu durumun diğer organlarda beslenme bozukluklarına yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca, bu daralmaların kalp krizi veya felç gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirtti. Dr. Seyidoğlu, erken teşhisin büyük önem taşıdığını vurgulayarak düzenli kardiyolojik tetkiklerin yapılması gerektiğini söyledi.

“RİSK FAKTÖRLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREK”

Kalp sağlığının korunabilmesi için risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Dr. Seyidoğlu, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olanların mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurarak kontrollerini yaptırmalarını önerdi. Sigara kullanımının bırakılması veya hiç başlanmaması, hipertansiyon varsa doktorun önerilerinin takip edilmesi, diyabet hastalığı olanların kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutması, obeziteden kaçınılması ve yeterli uyku alınması gerektiğini belirtti. Dr. Seyidoğlu, uygun önlemlerin alınmasıyla kalp sağlığının korunabileceğini sözlerine ekledi.

MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLER DİKKAT

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ne kadar erken edinilirse o kadar sağlık açısından doğru olacağını söyleyen Uz. Dr. Seyidoğlu, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Kişilerin mutlaka boy-kilo oranına dikkat etmesi gerekmektedir. Gerekirse bunun için beslenme ve diyet uzmanlarından da destek alınmalıdır. Fiziksel aktivite mutlaka yapılmalıdır. En basit haliyle her gün yarım saatlik yürüyüşler hem kalp hem genel sağlık için büyük fayda sağlar. Eğer aile öyküsünde hipertansiyon ya da diyabet varsa 30 yaş; eğer yoksa 40 yaş itibariyle mutlaka kan yağlarını, şekeri kontrol ettirmekte fayda vardır. Yine ailede diyabet ve hipertansiyon varsa 30 yaş, eğer yoksa 40 yaş itibariyle her sene efor testi yapılmalıdır.

Stresten uzak durulmalıdır. Özellikle A tipi kişiliği olanlar, yani mükemmeliyetçi, rekabetçi, hırslı ve iş hayatında çok başarılı kişilik modeline sahip olanların yaşamlarında biraz daha yavaşlamaları ve kendilerini kontrol altında tutmaları kalp sağlıkları açısından önem taşımaktadır. Çünkü yapılan araştırmalara göre kalp sağlığı için stresten olabildiğince kaçınmak gerekmektedir. Sigara asla içilmemelidir. Eğer hali hazırda bir kalp hastalığı olanlar ise düzenli olarak kardiyoloji doktorlarıyla görüşmeli, sigara içilen ortamda bulunmamalı, sürekli kullandıkları ilaçları ihmal etmemeleri, kan yağlarını üç ayda bir kontrol ettirmeleri önemlidir.”