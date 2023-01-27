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Uzmanlardan ‘hacamat’ uyarısı: Yanlış uygulamalar ömür boyu geçmeyen ağrılar oluşturuyor

Son yıllarda mezoterapi, ozon ve halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisine ilgi giderek artarken, uzmanlar uyardı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:48
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Uzmanlardan ‘hacamat’ uyarısı

Uzmanlardan ‘hacamat’ uyarısı: Yanlış uygulamalar ömür boyu geçmeyen ağrılar oluşturuyor
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İHA’nın haberine göre; Son yıllarda akupunktur, mezoterapi, ozon ve yıllar boyu Anadolu’da uygulanan halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisine ilgi giderek artıyor. Artan ilgiye karşı alanında yeterliliği olmayan kişilerin işlemleri uygunsuz şartlarda yapması vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Uzmanlar, “Kendisini 'uzman' diye tanıtan kişiler hastalara büyük zarar vermekte. Yanlış uygulamalar ömür boyu o hastada belki de geçmeyen ağrılara sebep oluyor. Sürekli bir hacamat yaptırma isteği oluyor ama bu ilk uygulamada yapılan yanlışlıktan doğuyor” ifadelerini kullandı.

“ÖMÜR BOYU GEÇMEYEN AĞRILARA SEBEP OLUYOR”

Donanımsız yerlerde eğitimsiz kişiler tarafından yapılan işlemler sonucunda hastaların birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldıklarını belirten uzmanlar şunları açıkladı:

“Televizyonlarda, gazetelerde, medyada tedavi verdiğini, hatta kendi ürettiği ürünler olduğunu tanıtan pek çok kişi olduğunu görüyoruz. Özellikle Covid sonrası kan sulandırıcı ilaçlar çok sık kullanılmakta ve zararsız diye tavsiye edilen zerdeçal gibi kan sulandırıcılarla etkileşimi var. Verilen ilaçların dozunun istenilen düzeyde olmamasını sağlıyor ya dozunun daha fazla arttırılması ya da azaltılması gerekiyor. Bunun bilincinde olmadan bunları reçeteleyen ve kendisini uzman diye tanıtan kişiler tabii ki hastalara büyük zarar vermekte. Halk arasında bilindiği adıyla hacamat aslında akupunktur noktaları üzerine yapılıyor ve bu oldukça uzun bir eğitim gerektiriyor. Yaş kupa uygulaması sırasında bisturi ya da bazı kesici, delici aletlerle cilt üzerinde birtakım çizikler ya da delikler açılıyor. Eğer bu kesik ve deliklerin derinliği fazla olursa ciltte yara dokusu oluşuyor. Bu yara dokusu da ömür boyu o hastada belki de bu bölgede geçmeyen ağrılara sebep oluyor. Sürekli gidip bir hacamat yaptırma isteği oluyor ama bu ilk uygulamada yapılan yanlışlıktan doğuyor”

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