Zehra Güneş şov yaptı. Vakıfbank Çin'de zaferle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center 1'i 3-0 mağlup etti.
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başlayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında 15 Aralık Cuma günü Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile TSİ 09.00'da karşılaşacak.
EN SKORER ZEHRA GÜNEŞ
Zehra Güneş, Sport Center karşısında şov yaparken, en skorer isim oldu.
Salon: Dragon Sports Center
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Aleksia, Busa, Van Aalen, Bahar Akbay)
Sport Center 1: Doan, Dinh, Vi Thi, Thi Nguyen, Thi Doan, Pham (Khanh Nguyen, Ly, Thi Hoang, Tran Thi Bich Thuy, Tran Tu Linh, Vo, Huynh Nguyen, Le)
Setler: 25-10, 25-15, 25-13
Süre: 63 dakika (18, 23, 22)