Zehra Güneş şov yaptı. Vakıfbank Çin'de zaferle başladı

Kaynak: AA
Zehra Güneş şov yaptı. Vakıfbank Çin'de zaferle başladı
Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Sport Center galibiyeti ile başlarken, Zehra Güneş gösterdiği performansla göz doldurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center 1'i 3-0 mağlup etti.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başlayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında 15 Aralık Cuma günü Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile TSİ 09.00'da karşılaşacak.

EN SKORER ZEHRA GÜNEŞ

Zehra Güneş, Sport Center karşısında şov yaparken, en skorer isim oldu.

Salon: Dragon Sports Center

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Aleksia, Busa, Van Aalen, Bahar Akbay)

Sport Center 1: Doan, Dinh, Vi Thi, Thi Nguyen, Thi Doan, Pham (Khanh Nguyen, Ly, Thi Hoang, Tran Thi Bich Thuy, Tran Tu Linh, Vo, Huynh Nguyen, Le)

Setler: 25-10, 25-15, 25-13

Süre: 63 dakika (18, 23, 22)

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