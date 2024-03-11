VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında oynanan derbi maçta VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64.

VakıfBank'ta sakatlığı nedeniyle Zehra Güneş forma giyemedi.

Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.


Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zeynep Demirel (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Van Aalen)

Setler: 18-25, 22-25, 23-25

Süre: 85 dakika (24, 30, 31)

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