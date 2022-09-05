Van'da deprem oldu

Van’ın Gürpınar ilçesinde Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
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