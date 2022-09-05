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Van'da deprem oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi şiddeti 4.1 olarak ölçerken, AFAD şiddeti 3.8 olarak bildirdi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:12
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:28
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Van'da deprem oldu

Van'da deprem oldu
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Van’ın Gürpınar ilçesinde Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

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