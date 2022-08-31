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Aydın'da art arda 5 büyüklüğünde 2 deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz bir durum yok.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:13
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:53
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem. Aydın'da 2 deprem

Aydın'da art arda 5 büyüklüğünde 2 deprem
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre depremin merkez üssü ise Kuşadası açıkları.

Deprem İzmir, Seferihisar, Çeşme'de de hissedildi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan gelen yeni açıklamaya göre, 14 dakika sonra yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD açıklama yaparak deprem kaynaklı olumsuz bir durumun olmadığını aktardı. 

AFAD açıklamasında, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." dedi. 

 

 

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Mustafa Yaman
31.08.2022 13:26
Allah yardımcımız olsun.  
 
Deli Çavuş
31.08.2022 13:25
Geçmiş olsun, Yüce Allah beterinden saklasın.  
 
Yurttaş
31.08.2022 13:20
13:10 gibi daha uzun ikincisi oldu  
 
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