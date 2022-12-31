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TFF'yi aldı bir düşünce. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek?

Süper Lig'de hakem hataları maçların önüne geçti. TFF, 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kimi atacağını şimdiden düşünmeye başladı

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 06:39
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8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray maçına hakem aranıyor

TFF'yi aldı bir düşünce. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek?
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Süper Lig'de mücadele sürerken, hakem hataları her hafta maçların önüne geçiyor.
Verilen yanlış kararlar gündemin bir numaralı maddesi olurken, hemen hemen her kulüp hakemlerden yakınıyor.
Kulüpler üst üste basın toplantıları yapıyor, televizyonlardaki spor programlarında maçların sonuçlarından çok hakemler konuşuluyor.
İşte bu ortamda daha şimdiden 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kimin yöneteceği Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu kara kara düşündürüyor.
Bir çok kez dile getirilen, ancak uygulamaya geçilmesi çok zor olan yabancı hakem getirilmesi konusu tekrar ortaya atılırken, buna karşı çıkanlar da bulunuyor.
MHK'nin elinde şu anda tek aday olarak Halil Umut Meler bulunuyor.
Bu sezon oynanan iki dev maçta da Halil Umut Meler görev yaptı.
Meler 5 Kasım'daki Galatasaray-Beşiktaş maçını yönetmiş, Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
24 Aralık'taki 2-0'lık Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da hakemi yine Halil Umut Meler'di.
Bakalım TFF ve MHK ne yapacak?
Atamayı yapay zekaya mı (!) bırakacak? Yoksa atamayı direkt kendisi mi yapacak?

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