Vatandaş alacak et ve süt bile bulamayacak

Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, “Muhtemeldir ki 2023'ün ilk aylarında piyasada et ve süt sıkıntısı olacak. Bakanlık; Toprak Mahsulü Ofisi’ni devreye sokup besicilere ucuz arpa, Tarım Kredi Kooperatiflerini devreye sokup besicilere ucuz yem, Et ve Süt Kurumu’nu devreye sokup bir fiyat verip üreticileri mağdur etmemesi lazım. Yoksa ileride Türkiye'yi et ve süt konusunda büyük bir tehlike beklemektedir” açıklamasını yaptı.

ÜRETİCİYE DESTEK ŞART

Pandemi ve Rusya savaşı gibi nedenlerden dolayı tarım ürünlerinin girdilerinin 3-4 kat arttığını dile getiren Çiçek, “Cumhurbaşkanımız hasat döneminde 6 bin ve 6 bin 200 TL arpa fiyatı açıkladı. Bugün Tarım Kredi Kooperatiflerinde 1 torba yem 300 TL. Özel piyasada 320-330 TL. Şu an sesleniyorum. Türkiye'de binlerce ziraat mühendisi ve veteriner var hepsine sesleniyorum; 1 torba yemin 310-320 TL olduğu, 1 kilo arpanın 6-6 buçuk TL olduğu bir ortamda, bir kilo etin maliyeti 115 TL olduğu 1 kilo sütün maliyetinin 8-9 TL olduğu bir ortamda, siyasi otorite Tarım Kredi Kooperatiflerinde et düşümüne gitti” dedi.

İlerleyen zamanlarda et ve süt sıkıntısının giderek büyüyeceğini dile getiren Mehmet Çiçek, “Bugün 105 liraya et fiyatının 10 gün içerisinde 94-95-96 TL'ye düşmesi sonucu, şu an besicilerde bir panik başlamış, insanlar besisini tamamlamamış hayvanlarını kesime götürüyor ve bu neye işaret ediyor? Muhtemeldir ki 2023'ün ilk aylarında piyasada et ve süt sıkıntısı olacak. Artık dışarıdan hazır et, hazır süt getirip bu millete yedirecek. Acilen Bakanlık Toprak Mahsulü Ofisini devreye sokup besicilere ucuz arpa, Tarım Kredi Kooperatiflerini devreye sokup, besicilere ucuz yem, Et ve Süt Kurumu’nu devreye sokup bir fiyat verip üreticileri mağdur etmemesi lazım. Yoksa ileride Türkiye'yi et ve süt konusunda büyük bir tehlike beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin haksız rekabete yol açtığını dile getiren Çiçek şöyle devam etti:

“Türkiye'de mazot, gübre ve elektrik fiyatları düşmedikçe girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı tarım ürünlerinin fiyatlarının da yüksek olacağını belirten Çiçek, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin hem kasapları hem de besicileri etkileyerek haksız rekabet ortamı yaratıyor. Meselenin temelinde girdi maliyetleri yatmakta. Özellikle sen Türkiye’de mazotu, gübreyi, elektriği bunları düşünmeyene kadar tarım ürünlerinin maliyeti yüksek olduğu için devlet de haklı olarak hububat alımı olsun, yağlı tohumlar olsun, çay olsun, fındık olsun; bugün yarın ayçiçeği fiyatları açıklanacak.”