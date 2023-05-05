Kılıçdaroğlu: Seçimi kazandığımızda kimse sokağa çıkmasın. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir

Kılıçdaroğlu, “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterileri yapmasın. Bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir.” diyerek 14 Mayıs için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Seçimi kazandığımızda kimse sokağa çıkmasın. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir

Editör: Oğuz OK

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında Yavuz Oğhan ve Selen Yalaz'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu olası zaferin ardından seçim gecesi vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi.

"Burada önemli olan şu” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın, sevinç gösterileri yapmasın, herkes evinde otursun. Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar gelecek, netleşecek ve Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı vermek zorunda kalacak. Çünkü sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, provokasyon olabilir, eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız."

YSK’ya, AA’ya TRT'ye güvenmediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Tam bir buçuk yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz. Sadece temsilci görevlendirmek değil bu olay. Gönüllü gençlerden oluşan ekibimiz onlara tek tek telefon ediyorlar, soru şu: Siz hangi sandıkta görevlisiniz? Biliyorsa hatırlatın ya da bu arkadaşı değiştirin diyoruz. Ayrıca bunların tamamı eğitildi. Ne yapacaklarını biliyorlar. İmzaladıktan sonra tutanağın bir fotoğrafını çekip genel merkezimize gönderecekler. Bu konuda örgütleri iyi eğittik, görevlerinin başında olacaklar. Bu sadece CHP'nin, ayrıca diğer partiler de var." ifadelerini kullandı.

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