Vatandaştan böyle konuştu: Sen Saray'da ejder meyvesi yiyeceksin ben bir paket makarnayı nasıl alacağımı düşüneceğim

Zeyrek isimli Youtube kanalında yayınlanan bir röportajda, mikrofon uzatılan vatandaş İktidarın dine dayandırdığı açıklamalarına ve kemndileri saratylarda yaşarken halkın açlığa mahkum edilmesine isyan etti.

10 günde maaşının eridiğini anlatan vatandaş öyle konuştu:

"Ayın 5'inde maaş alıyorum, 15'inde terso kalıyorum. E nasıl olacak. 1 ay çalışıyorum 10 gün yetiyor. Elektrik su doğalgaz 250 lira ödüyordum. Şimdi ödüyorum 800 lira. Ne olur 10 bin lira maaş versen. Sen ondan sonra kalk bana Allah'tan, dinden, peygamberden bahset. Çok şükür elhamdülillah Müslümanız. Adalet buysa, eğer dinimize göre yaşıyorsak, İslam ülkesiysek bu haksızlık, adaletsizlik yani. Sen sarayda yaşayacaksın 1100 odalı, 3000 koruma ile cumaya gideceksin, ejder meyveli somed de yiyeceksin, ben evde bir paket makarnayı nasıl alacağımı düşüneceğim."