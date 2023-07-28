'Barcelona Akbelen'e karşı bu golü atar mısın?' LİMAK'ın Nou Camp ihalesi tehlikede

Akbelen'i katleden Limak için sosyal medyadan yardım kampanyası düzenlendi.

Çevreciler, sosyal medyadan Limak ihalesini kazanan Barcelona'ya çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda, ''FC Barcelona'nın Spotify Camp Nou Stadyumu'nu inşa eden Türk inşaat şirketi Limak Holding, şimdi de Akbelen Türkiye'de 105 futbol stadyumu büyüklüğünde asırlık bir ormanı yok ediyor. Binlerce çevreci direniyor. Peki ya sen Barselona? Doğaya karşı bu golü atar mısın? LİMAK'I DURDUR DOĞAYI KORUYUN!'' ifadeleri kullanıldı.

NİHAT ÖZDEMİR İHALEDE YER ALMIŞTI

Limak, Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nı yenileme ihalesini almıştı.

Sözleşmeye göre yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından haziran ayında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacak. Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak’ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.

Stadın yenileme çalışmaları devam ederken futbol takımının maçlarını 1 yıl süreyle başka sahada oynayacağı belirtildi. Sözleşmeye Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta imza koyarken, Limak adına ise imzayı Nihat Özdemir attı. İmza törenine Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit de katıldı.