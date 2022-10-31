Eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün intihar ettiği ortaya çıktı. Nedeni belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi takımların formasını giyen İzmitli milli voleybolcu Metin Görgün, girdiği bunalım sonucu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kendini atarak intihar ettiği öğrenildi.

ASENA ÖZKAN'DAN OLAYLA İLGİLİ PAYLAŞIM

Gazeteci Asena Özkan, olayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özkan yaptığı paylaşımda; "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün 61 yaşında hayatını kaybetti." Neden hiç kimse ekonomik çıkmaz nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayıp yaşamına son verdi diye yazmıyor?'' ifadelerini kullandı.

METİN GÖRGÜN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü’nü bitirdi. 1979 yılında Galatasaray’a transfer olan Metin Görgün, 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde voleybol oynadı ve 85 kez de Milli takım formasını giydi.

Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşadı. Spor kariyerini noktaladıktan sonra iş adamlığının yanı sıra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol oynadı. 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de voleybola medya alanında katkılar yaptı.