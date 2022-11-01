Galatasaray eski voleybolcusuna borcunu ödemeyince efsane oyuncu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı

16 yıllık voleybolculuk kariyerinde bir çok başarıya imza atarak, A Milli Takım, Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan, son dönemde ise köşe yazarlığı ile yorumculuk yapan Metin Görgün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşanan bu intihara dair oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

85 kez milli formayı giyen Görgün, Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşarken, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de medya alanında voleybola katkılar sağlıyordu.

Dönemin, İzmit'teki Mannesmann Boru Fabrikası'ndan emekli makine ressamı, merhum Kenan Görgün ile merhume Kibariye Görgün'ün oğlu olan Metin Görgün'ün intihar nedeni net olarak bilinmezken, yaşadığı ekonomik bunalım nedeniyle hayatına son verdiği tahmin ediliyor.

Metin Görgün’ün bunalıma girmesinin nedeni olarak ise Galatasaray’dan 5 milyon liralık alacakları sonucunda finansal olarak krize sürüklendiği belirtildi.

Bir tekstil firması sahibi olan Görgün'ün GS Store'la iş yaptığı ancak uzun süredir alacaklarını tahsil edemediği ortaya çıktı.

KULÜBE MEKTUP YAZDI

Bununla ilgili Galatasaray yönetimine de bir mesaj gönderen Metin Görgül, “Promegatekstil olarak, batma noktasına geldik. Yaklaşık 5 milyon alacağımız var. Bu kadar uzun soluklu partnerimizin en tepesinde ki Başkana yazmaktan başka da seçeneğimiz kalmadı. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Ama yardımınıza ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Galatasaraylı bazı yöneticilerin de söz konusu ödemeleri yapmamak için direttiği iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN YARDIM İSTEDİ

“Sayın Başkanım, öncelikle kendimi tanıtayım. Metin Görgün 1979-1990 yıllarında GS voleybol takımının oyuncularından biriyim. O dönemlerde hatırlarsanız, Eczacıbaşı hegemonyasını yıkıp üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu olmuştuk. Rahmetli Paidar Demir, Ahmet Gülüm v Metin Görgün olarak o döneme damga vurmuştuk. 20 yıldır da aralıksız CNN Türk ve Sports Tv de voleybol özelinde program yapıyorum."

"Hürriyet gazetesinde de yazmaya devam ediyorum. Yoğunsunuz ama bu giriş gerekliydi diye düşünüyorum. Size bu yazıları yazma sebebine gelince; bütün bu işlerin yanında ben tekstil üretimi yapan bir firmanın sahibiyim. GS Store ile kurulduğu günden beri çalışıyorum. Çok yönetim çok değişik müdür ve insanla muhatap oldum. Son zamanlarda ki olumlu değişimi size anlatmaz isem, Galatasaraylı olarak doğru yapmamış olacağım."

"Bu olumlu değişim hem kalite hem ekonomik yönden bakıldığında da, geçmişe göre çok daha fark yaratacak düzeyde olduğunu görürsünüz. Açıkça sizin tekrar seçilmeniz birçok Galatasaraylı gibi beni de çok heyecanlandırdı. Ben üretici olarak bu kriz ortamında sözünü tutan, ödemeleri zamanında yapan GS Store bir anda kimseye ulaşılamayan, neredeyse bütün üreticilerinin batma noktasına geldiği bir yere evrildi. En kötüsü muhatap olmaması. "

"E. hanıma ulaşamıyoruz. Kaldı ki bu değişimin mimarı olarak gördüğümüz bir kişiydi. Promegatekstil olarak, batma noktasına geldik. Yaklaşık 5 milyon alacağımız var. Bu kadar uzun soluklu partnerimizin en tepesinde ki Başkana yazmaktan başka da seçeneğimiz kalmadı. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Ama yardımınıza ihtiyacım var. Güzel bir yapı kurduk, ancak batma noktasındayız. Kolay gelsin”