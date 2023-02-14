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Kendi küçük yüreği büyük. Kumbarasındaki paraları deprem bölgesine yolladı

Kütahya’da ilkokul öğrencisi Erva Gündüz, kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:36
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Kendi küçük yüreği büyük. Kumbarasındaki paraları deprem bölgesine yolladı

Kendi küçük yüreği büyük. Kumbarasındaki paraları deprem bölgesine yolladı
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İHA
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında bölgeye yardımlar devam ediyor. Tavşanlı ilçesinde yardıma koşan vatandaşlar arasında yer alan ilkokul öğrencisi Erva Gündüz, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için kumbarasındaki parayı Vakıf Tavşanlı Şube görevlisine teslim etti.

“MİLLET OLMANIN GEREKLİLİĞİYLE BÜYÜDÜLER”
Yaşı küçük ancak yüreği büyük genç kızımızdan alan Vakıf Tavşanlı şubesi başkanı Müftü Mevlüt Hakan Asan, “Sevgili yavrumuzun yaptığı anlamlı hareketle milletimizin sadece büyüklerinin değil, çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Tüm Tavşanlı halkının olduğu gibi küçük kardeşimizin emaneti de emanetimizdir. Depremzedelerimize en kısa sürede ulaştıracağız. Bu anlamlı davranışı için gencimizi yetiştiren ailesine, öğretmenlerine ve kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

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