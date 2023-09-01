Yolda yürürken cebindeki telefon dumanlar çıkararak yandı

İstanbul'da yolda yürüyen bir kişinin cebindeki telefondan aniden dumanlar çıkararak yanmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran adamın telefonu yere fırlatmasıyla cep telefonu patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Yolda yürürken cebindeki telefon dumanlar çıkararak yandı

Olay, dün 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'de cadde üzerinde yürüyün Turgut Güvener arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı fark etti. Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada telefondan dumanlar çıkmaya başladı.

Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı. Yaklaşık 3 ay önce 10 bin liraya satın alındığı öğrenilen telefonun neden yandığı belirsizliğini korurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"ÇOK ŞÜKÜR ERKEN FARK ETTİK"

Olayla ilgili Turgut Güvener, "Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı.

Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim" dedi.

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