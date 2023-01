﻿Gülmeye de siyasi yasak var mı?

Ortaokul ikinci sınıfa yeni başlamıştık. 50 kişilik sınıfın yarısı başka sınıflardan gelmişti, birbirimizi tanımıyorduk. Fen Bilgisi dersine giren öğretmenimiz, kendisini tanıtırken derste ciddiyet istediğini, laubali davrananları cezalandıracağını söyledi. Öğretmenimiz herhangi bir sebeple gülen, gülümseyen öğrenciyi tahtaya kaldırmaya ve tokatlamaya başladı...

Derste tam bir terör estiriyordu... Öğretmenimiz, her konuşmasında "asarım, keserim" tarzı söylemler kullanıyordu. Bu arada orta sıralarda oturan Özbey adlı arkadaşımızı her derste tahtaya kaldırıp dövüyordu. Bir gün Özbey ile konuştum, "Adam gülenden hoşlanmıyor, sen de her derste bu sebeple dayak yiyorsun... Neden gülüyorsun?" diye sordum... Cevap vermedi ama sıra arkadaşı "Özbey'in yüz yapısı böyle, güleç yüzlü..." dedi... Hayret ettim. Günlerdir dayak yiyor ama ses çıkarmıyordu...

Bir biyoloji dersinde öğretmenimiz yine Özbey'i yanına çağırdı. Özbey yerinden kalkıp dayak yemeye gidiyordu ki parmak kaldırdım, "Hocam" dedim, "Özbey gülmüyor, yüz yapısı böyle. Güleç yüzlü..."

Birkaç kişi daha beni doğruladı... Öğretmenimiz, Özbey'in yüzüne dikkatlice baktı, baktı... Tabii pişman olmuştu ama özür dilemedi... "Yerine otur" dedi, konuya geçti...

***

Siyasi mücadele sonucu iktidara gelenler, muhalifleri veya ideolojilerine uymayan herkesi her vesileyle cezalandırmaya çalışıyor... Hiçbir şey bulamazlarsa, işi "hakaret ettin" diye siyasi yasak getirmeye kadar götürüyorlar. Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları gibi... Tabii demokrasilerde iktidar gibi muhalefet de sistemin olmazsa olmazıdır ama umurlarında bile değil... "Sen misin İstanbul'u elimizden alan, gör öyleyse karşılığını" diyorlar...

"Ahmak" demek hakaretse, bu sözü bir kamu görevlisi olan İBB Başkanı'na karşı kullanmak serbest ama onun da aynı kelimeyle cevap vermesi suç, öyle mi? Ve buna da hukuk diyorlar!

***

Şimdi de CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyon gündemine alındı. Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ettiği, Başarır'ın da mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla dosya hazırlanmıştı.

Tabii ki milletvekili dokunulmazlığı, başkalarına hakaret edebileceğiniz anlamına gelmez... Fakat bu türde suçların yargılanması dönem sonuna bırakılır. Hakaret soruşturması sebebiyle milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmaz...

***

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun CHP'li üyeleri, dokunulmazlık fezlekesi komisyonda görüşülmeden önce CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a basın toplantısıyla destek verdi.

Özel, "İlgili komisyonun önündeki 1760 dosyanın içinde yok yok. Cezadan ceza beğen, iddiadan iddia beğen, suçtan suç beğen. Yerleşik uygulama gereği dönem sonu beklenirken bir siyasi mühendislikle saray aklı, iki dosyayı öne çekiyor ve Meclise, Türkiye'ye böyle bir gündem dayatıyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre "Böyle bir suçtan bir kimsenin dokunulmazlığının kaldırıldığını dünyada tek bir ülkede göremezsiniz." diye konuştu.

Anayasa Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Komisyon üyeleri bir yana, sözcüleri olarak bile o dosyaların komisyonunun gündemine nasıl getirildiğinden haberdar değiliz." dedi.

***

Derken RTÜK de kendilerine verilen cezayı, ağızlarını bantla kapatarak protesto ettiler diye Halk TV'ye bu defa da "espri cezası" verdi!

İyi de komik duruma düştünüz artık farkında değil misiniz ey iktidara sahip olanlar! Gülmeye de ceza veya siyasi yasak var mı?