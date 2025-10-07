Vincenzo Montella'dan umut dolu sözler!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Türk Hava Yolları ile yapılan sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu. İki isim de 2026 Dünya Kupası için düşüncelerini dile getirdi.

Hacıosmanoğlu, "A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağına yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından iyi sonuçla ayrılıp bu inancımızı pekiştireceğiz." dedi.

Montella ise şu ifadeleri kullandı;

"DÜNYA KUPASINA GİDEBİLMEK İÇİN HER ŞEYE SAHİBİZ"

"Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabiliriz, bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu yapabilmek için her şeye sahibiz."

