Vitamin deposu her derde deva. Sivilceleri kısa sürede yok ediyor. Doğal öksürük şurubu

Ayva çekirdeği, doğal besinler arasında keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. İçinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırır ve pek çok sağlık sorununa iyi gelir.

Ayva çekirdeği, doğal tedavi yöntemleri konusunda uzmanlarca tavsiye ettiği bir bitkidir.

Ayva çekirdeği, özellikle cilt sağlığı için çok faydalıdır. Cildinizi nemlendirir, yumuşatır, canlandırır ve leke, sivilce, siyah nokta gibi problemleri giderir.

Ayva çekirdeği ile cilt maskesi veya peeling yaparak, cildinize doğal bir bakım yapabilirsiniz.

Ayva çekirdeği, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

Sıcak suya ayva çekirdeği atıp bekletirseniz, öksürüğe karşı etkili bir şurup elde edersiniz. Bu şurubu limon veya bal ile tatlandırarak içebilirsiniz.

Ayva çekirdeği çayı da, akciğer iltihabı gibi ciddi bir rahatsızlığa karşı Afganistan'da kullanılan bir doğal ilaçtır.

Ayva çekirdeği, anne adayları ve emziren anneler için de çok yararlıdır. Ayva çekirdeği suyu içen hamilelerin doğumları daha kolay olur. Ayva çekirdeği, emziren annelerin göğüs ucu yaralarını iyileştirir ve hücre yenilenmesini sağlar. Bu bilgiyi, anne adayı veya emziren arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu yöntemi deneyenlerden çok olumlu geri bildirimler alınmaktadır.

Ayva çekirdeği, saç sağlığı için de harikadır. Bir kaşık limon suyu ile karıştırıp saçınıza uyguladığınızda, saçınız için en doğal jöleyi elde edersiniz.

Ayva çekirdeği, egzama gibi cilt hastalıklarında da rahatlama sağlar. Kaşıntı ve kızarıklığı azaltır ve cildin nefes almasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği, doğanın bize sunduğu büyülü bir taneciktir. Cilt, saç, bağışıklık, solunum gibi pek çok alanda faydası vardır. Ayva çekirdeğini mutfağınızdan eksik etmeyin ve sağlığınızı koruyun.