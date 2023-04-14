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Vivo X90 serisinin özellikleri belli oldu

Vivo'nun yeni akıllı telefonları olan X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus'ın tanıtımı gerçekleşti. Tanıtımdan sonra akıllı telefonun özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:17
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Vivo X90 serisinin tanıtımı gerçekleşti

Vivo X90 serisinin özellikleri belli oldu
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Vivo, X90 serisinde diğer Android rakiplerinden farklı olarak X90 ve X90 Pro modellerinde MediaTek’in Dimensity 9200 yongasına da yer verdiğini açıkladı. X90 Pro Plus’ta ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor.

Vivo’nun üç telefonun ekranının 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED bir panele sahip olacağı belirtiliyor.

Ancak Pro Plus isimli serinin her anlamda bayrak taşıyıcısı olan modelinde 2K panel kullanıldığı aktarılıyor. Bir diğer fark da kamera kısmında bulunuyor.

CİHAZLARIN KAMERA ÖZELLİKLERİ DE BELLİ OLDU

X90 modeli 50 Megapiksel, 12 Megapiksel ve 12 Megapiksel şeklinde 3’lü dizilime sahip olarak tanımlandı. Kamerada X90 Pro ise 50 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 12 Megapiksel.

Ayrıca X90 Pro Plus’a bakacak olursak; 50 Megapiksel, 48 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 64 Megapiksel şeklinde 4’lü dizilime sahip diyerek duyuruldu.

CİHAZLARIN FİYATLARI

Vivo X90: 710 dolar

Vivo X90 Pro: 760 dolar

Vivo X90 Pro Plus: 905 dolar

VİVO X90 TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

VİVO X90 PRO PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

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