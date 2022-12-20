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Zelenskiy'den sürpriz ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "kilit önemde" dediği Donetsk bölgesindeki cephe hattında bulunan Bahmut'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:13
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Vladimir Zelenskiy Bahmuta ziyaret düzenledi

Zelenskiy'den sürpriz ziyaret
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Zelenskiy, "Şehir kontrolümüz altında, ama işgalciler orada bir tek duvarın bile sağlam bırakılmaması için elinden geleni yapıyor." açıklamasından sonra sessiz sedasız bir şekilde şehre gitti.

Ziyareti sırasında Zelenskiy, yetkililerle görüşerek Ukraynalı askerlere ödüllerini verdi. Telegraph'ın haberine göre, yaz mevsiminden beri Bahmut, Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan çatışmalara tanık oldu. Yoğun bombardıman ve kanlı saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

AĞIR HASAR OLUŞTU

Aylardır Rus kuvvetleri için önemli bir hedef haline gelen Bahmut, çatışmalar sonucu ağır hasar aldı. Savaştan önce nüfusu 70 bin olan şehirde çok az sayıda sivil kaldığı belirtiliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, 300'üncü gününe girdi. Bahmut'u ziyaret eden isimler arasında olan Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, "300 yılı aşkın bir süredir Rusya'dan kurtuluş mücadelemizde 300 gün nedir ki!" ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Malyar, "Ayaktayız, mücadele ediyoruz, kazanacağız." diye yazdı.

 

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