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Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Akhisar'a giderek Akhisarspor tesislerini gezdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:46
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Volkan Demirel Akhisarspor tesislerinde

Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
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Ligden çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Akhisarspor Tesisleri'ni gezdi.

Demirel'in Akhisar Kulübü'nün daveti üzerine gittiği belirtildi.

Akhisarspor’da geçen ay düzenlenen olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Özay Alkan, Hatayspor’u yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamak için ilçeye davet ettiği bildirildi.

Demirel'in de tesisleri incelemek için gittiği ifade edildi. 

Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, Demirel’e adının yazılı olduğu formayı da hediye etti.

Akhisarspor Kulübü, "Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden kötü etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hataysporu önümüzdeki sezon maçlarını Akhisarda oynamaları için Akhisara davet etti. Bugün tesislerimizi gezip görme fırsatı bulan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile olumlu geçen görüşmelerin ardından gelişmeleri siz değerli taraftarlarımızla paylaşacağız. Duyarlılığıyla akıllara kazınan güzel insan, kapımız size her zaman açık" açıklamasını yaptı.

Akhisarspor’un 12 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki Spor Toto Akhisar Stadı, 28 Ocak 2018’de açılmıştı.

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