Volkan Demirel'den tekne fuarında anlamlı hareket

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel'den tekne fuarında anlamlı hareket
Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, 17 Şubat'ta açıldı ve Türkiye ve dünyanın en önemli markalarının son model tekne ve yatlarını göstermeye devam ediyor.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği desteği ile GİSBİR'in ana sponsorluğunda, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından ED Fuarcılık iş birliğiyle organize edilen fuarda; 50 bin TL ile 150 milyon TL arasında değişen değerlere sahip tekne ve ürünler, deniz tutkunlarıyla buluşuyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN ZİYARET

İstanbul Fuar Merkezi'nde 24 Şubat'a kadar sürecek olan fuarda, YATED'in desteklediği Hatay İskenderun'daki Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı tekneyi, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ziyaret etti.

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"ÇOK ANLAMLI"

Volkan Demirel'in yanında YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu da vardı. YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, 6 Şubat depremleri ve sonrasında bölge halkına yardım eden Volkan Demirel'in unutulmaz bir çaba gösterdiğini söyledi.

Murat Bekiroğlu, Volkan Demirel'in fuara gelmesinin Hatay için çok anlamlı olduğunu vurguladı. Murat Bekiroğlu, YATED olarak felaket sonrası Hatay İskenderun'daki Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaptıklarını ve YATED üyelerinin okul ve öğrencilere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

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