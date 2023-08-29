Volkan Konak evliliğinin 41. yılında ne yapacağını açıkladı. 30 yıl sonra düğün yapmıştı

1992 yılında Selma Konak'la evlenirken parası olmadığı için düğün yapamayan Volkan Konak bu hayalini 30. evlilik yıldönümlerinde gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı bu kez 41. evlilik yıl dönümünde ne yapacağını açıkladı.

Volkan Konak evliliğinin 41. yılında ne yapacağını açıkladı. 30 yıl sonra düğün yapmıştı

Volkan Konak, geçtiğimiz akşam Maslak Yeni Gazino’da
sahne aldı. Geçtiğimiz hafta eşi Selma Konak'la 30 yıl sonra yeniden evlenen ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamayan çift Polonezköy'de hayallerindeki düğünü gerçekleştirmişti.

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Bunun sorulması üzerine Konak, "Biz kokteyl vari bir şey yapmak istedik. Tam anlamı ile düğün yapma amacımız yoktu. Hem gelen insanlar için hem de bizim için güzel bir anı oldu. Evliliğin güzel bir hadise olduğunu, birbirini seven insanların fedakâr ve bencil olmadığını anlatmaya çalıştık. Dostlarımız ile bir araya geldik" dedi.

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"41. YILDA DA DÜĞÜN YAPACAĞIM"

Snobmagazin'in haberine göre, düğün günü neler yaşadıklarından da bahseden Konak, "O akşam neyi fark ettim biliyor musunuz? Kadınımın elini tutunca, dünyanın avucumun içine sığdığını fark ettim. Çok güzel bir espri oldu, güzel bir gece oldu. Kazasız belasız atlattık. 41 kere maşallah diyorlar ya eğer yaşarsam 41'inci yılda da yine düğün yapacağım. Çok hoşuma gitti. Bizde takı yasaktı ama takı getirenler çok utandırdı bizi. Çocuklarımız da annem ve babamın düğününe gittim diyecek. Bu güzel bir şey" diye konuştu.

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"BU ÜLKEDE HİÇ KİMSE BAĞDAT CADDESİ'NDE DOĞMADI"

Muhabirlerin "Geçmişte maddi kaynaklardan dolayı düğün yapmadınız. Sizin maddi sıkıntılarınız nelerdi o dönem?" sorusuna Konak, “Hepimizin bir öyküsü var. Bu ülkede hiç kimse Bağdat Caddesi'nde doğmadı. Herkesin ayrı bir hikayesi var. Ben kasabadan geldim, konservatuar okumaya. Demagoji yapmak istemiyorum. Bir yerlere gelmek için çabalar sarf ettik. Kısacası aşkımızı tazeledik” dedi. Volkan Konak, röportaj sonrası sahneye çıkarak kendisini bekleyen dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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