Golf modeli için Volkswagen'den tarihi karar

Patronlar dünyasında yer alan bilgilere göre, Volkswagen’in Golf modeli için yeni bir içten yanmalı motor geliştirmeyi planlamayacağı öğrenildi.

Volkswagen CEO'su Thomas Schaefer, Alman otomobil dergisi Automobilwoche'e verdiği röportajda, Alman üreticinin, 1974'ten beri satışta olan Golf modeli için yeni nesil içten yanmalı bir motor geliştirmeyi planlamadığını açıkladı.

“BU BEKLENMİYOR”

Schaefer, yeni nesil Golf'un 10 yıllık için planlandığını belirterek, "Ardından bu segmentin nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünya 2026 veya 2027'ye kadar beklentilerden tümüyle farklı bir şekilde gelişirse tamamen yeni bir araç geliştirebiliriz. Ama olacağını sanmıyorum. Bugüne kadar bu beklenmiyor." dedi.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DÜNYASINA AKTARACAĞIZ"

Schaefer, Volkswagen'in bir elektrikli modeli için Golf isminin korunacağını belirterek, "Golf, Tiguan ve GTI gibi ikonik isimlerden vazgeçmeyeceğimiz, onları elektrikli otomobil dünyasına aktaracağımız açık" diye konuştu.

Volkswagen'in Golf'ün motorunu yenilemeye yatırım yapmama kararı sonrası üretimde olan Golf 8, hatchback otomobilin son içten yanmalı motor versiyonu olacak.