19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkswagen Passat'ın yeni tasarımı görüntülendi. İşte fiyat listesi

Volkswagen Passat'ın makyajlı 2024 modelinin fotoğrafları sızdı. Aracın Variant modelinin makyajlandığı görüldü.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 08:42
Takip Et

2024 Volkswagen Passat görüntülendi

Volkswagen Passat'ın yeni tasarımı görüntülendi. İşte fiyat listesi
+
Aa
-

Volkswagen geçtiğimiz yıl aldığı karar ile Passat’ın üretimini bitirdiğini duyurmuştu. Ancak daha sonra şirket Variant modelinin üretimine devam etme kararı aldı. Ülkemizde oldukça sevilen sedan Passat’ın üretiminin bitmiş olmasına üzülen kullanıcılar içinde Variant isimli stationwagon versiyonu iyi bir alternatif olduğu belirtildi.

2024 makyajlı Passat Variant Klasik Alman otomobil kültürü anlayışı ile “hafif” denebilecek makyaj sayesinde yeni 2024 Passat görüntülendi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Aracın arka çıkıntıları artık daha uzun. Bu da 2024 yeni Passat için ya daha büyük bir bagaj ya da daha geniş diz mesafeleri anlamına geliyor. 

ARACIN FİYATI

İŞTE SIZAN FOTOĞRAFLAR

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
2
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
5
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
6
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.