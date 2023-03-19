Volkswagen Passat'ın yeni tasarımı görüntülendi. İşte fiyat listesi

Volkswagen geçtiğimiz yıl aldığı karar ile Passat’ın üretimini bitirdiğini duyurmuştu. Ancak daha sonra şirket Variant modelinin üretimine devam etme kararı aldı. Ülkemizde oldukça sevilen sedan Passat’ın üretiminin bitmiş olmasına üzülen kullanıcılar içinde Variant isimli stationwagon versiyonu iyi bir alternatif olduğu belirtildi.

2024 makyajlı Passat Variant Klasik Alman otomobil kültürü anlayışı ile “hafif” denebilecek makyaj sayesinde yeni 2024 Passat görüntülendi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Aracın arka çıkıntıları artık daha uzun. Bu da 2024 yeni Passat için ya daha büyük bir bagaj ya da daha geniş diz mesafeleri anlamına geliyor.

ARACIN FİYATI

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