4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkswagen’in elektrikli otomobilinin görüntüsü ortaya çıktı

Volkswagen'ın yeni piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli otomobilinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:47
Takip Et

Volkswagen’in elektrikli otomobili görüntülendi

Volkswagen’in elektrikli otomobilinin görüntüsü ortaya çıktı
+
Aa
-

Volkswagen, 17 Nisan’da düzenleneceği Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan ID.7 modelinin bazı görüntülerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Elektrikli sedan otomobil; Çin, ABD ve Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Tanıtımdan önce son testleri yapılan aracın bazı fotoğrafları ortaya çıktı.

Beyaz renkli test aracı daha önce kamuflajlı olarak görüntülenmişti. 

ID.7’nin boydan boya uzanan bir omuz çizgisi arka bölümde bagaj kapağına entegre spoyler ile sonlanıyor. Aracın ince stop lambalarının ise bir kamuflaj malzemesi ile kaplanmış durumda. Ayrıca ID.7’nin çeşitli yerlerine konumlandırılmış sensörlerin olduğunu görülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
3
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı. ''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı
4
﻿Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı. ''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı
﻿Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı. ''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
6
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
7
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Jesus'la ipler böyle kopmuş. Ali Koç'la sert tartışma
﻿Jesus'la ipler böyle kopmuş. Ali Koç'la sert tartışma
﻿Jesus'la ipler böyle kopmuş. Ali Koç'la sert tartışma
﻿FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
﻿FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
﻿FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
﻿Fenerbahçe soyunma odasında derbi kavgası. Ali Koç'la Jesus'un neden birbirine girdiği ortaya çıktı
﻿Fenerbahçe soyunma odasında derbi kavgası. Ali Koç'la Jesus'un neden birbirine girdiği ortaya çıktı
﻿Fenerbahçe soyunma odasında derbi kavgası. Ali Koç'la Jesus'un neden birbirine girdiği ortaya çıktı
﻿Dereotu bitkisi hazmı kolaylaştırıyor
﻿Dereotu bitkisi hazmı kolaylaştırıyor
﻿Dereotu bitkisi hazmı kolaylaştırıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.