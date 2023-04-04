Volkswagen’in elektrikli otomobilinin görüntüsü ortaya çıktı

Volkswagen, 17 Nisan’da düzenleneceği Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan ID.7 modelinin bazı görüntülerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Elektrikli sedan otomobil; Çin, ABD ve Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Tanıtımdan önce son testleri yapılan aracın bazı fotoğrafları ortaya çıktı.

Beyaz renkli test aracı daha önce kamuflajlı olarak görüntülenmişti.

ID.7’nin boydan boya uzanan bir omuz çizgisi arka bölümde bagaj kapağına entegre spoyler ile sonlanıyor. Aracın ince stop lambalarının ise bir kamuflaj malzemesi ile kaplanmış durumda. Ayrıca ID.7’nin çeşitli yerlerine konumlandırılmış sensörlerin olduğunu görülüyor.