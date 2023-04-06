6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkswagen Polo'nun güncel fiyatları belli oldu. İşte zamlı liste

Türkiye'de sürücülerin en çok tercih ettiği modellerden biri olan Volkswagen Polo'nun zamlı fiyat listesi yayınlandı. İşte karşılaştırmalı fiyat listesi...

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 08:33
Takip Et

Volkswagen Polo fiyat listesi

Volkswagen Polo'nun güncel fiyatları belli oldu. İşte zamlı liste
+
Aa
-

Çip krizi ve pandemi sebebiyle otomobil sektörü de sarsıldı.

Öyle ki bazı otomotiv şirketleri pandemi döneminde günlerce, haftalarca hatta aylarca bile çalışmadı. Küresel çip krizi sebebiyle de araçların üretimi günden güne azaldı. Bu durum araba fiyatlarına yansırken vatandaşın cebini de doğrudan etkiledi. 

Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok etken otomotiv pazarında fiyatların zirve yapmasına neden olurken bundan bir yıl önce 300 bin TL bandına satın alabildiğimiz araçların fiyatları 700 – 800 bin TL seviyelerine kadar ulaştı.

Ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışa sunulan Volkwagen Polo'nun da zamlı fiyat listesi yaynlandı.

Mart'ta fiyatlar şu şekildeydi:

Şimdi güncel ve zamlı fiyatlar ise şu şekilde:

VOLKSWAGEN POLO ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Polo; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.0 80 PS Manuel; adından da anlaşılacağı gibi 80 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip silindirli benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 4,5 ila 5,1 litre aralığında.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
4
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
5
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
6
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.