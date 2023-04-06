Volkswagen Polo'nun güncel fiyatları belli oldu. İşte zamlı liste

Çip krizi ve pandemi sebebiyle otomobil sektörü de sarsıldı.

Öyle ki bazı otomotiv şirketleri pandemi döneminde günlerce, haftalarca hatta aylarca bile çalışmadı. Küresel çip krizi sebebiyle de araçların üretimi günden güne azaldı. Bu durum araba fiyatlarına yansırken vatandaşın cebini de doğrudan etkiledi.

Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok etken otomotiv pazarında fiyatların zirve yapmasına neden olurken bundan bir yıl önce 300 bin TL bandına satın alabildiğimiz araçların fiyatları 700 – 800 bin TL seviyelerine kadar ulaştı.

Ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışa sunulan Volkwagen Polo'nun da zamlı fiyat listesi yaynlandı.

Mart'ta fiyatlar şu şekildeydi:

Şimdi güncel ve zamlı fiyatlar ise şu şekilde:

VOLKSWAGEN POLO ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Polo; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.0 80 PS Manuel; adından da anlaşılacağı gibi 80 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip silindirli benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 4,5 ila 5,1 litre aralığında.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.