Volkswagen Taigo fiyat listesi açıklandı

Volkswagen Taigo donanım seçenekleri anlamında kullanıclara geniş alternatifler sunmaktadır.

Volkswagen Taigo giriş paketinde 766.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulurken Life olarak geçen bu pakette 1.0 litrelik TSI yani benzinli motor ve manuel şanzıman yer alır. 95 beygir güç üreten otomobil, performans anlamında herhangi bir sorun yaşatmaması ile bilinir.

İŞTE EN AZDAN ÇOĞA VOLKSWAGEN TAİGO FİYAT LİSTESİ

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - Fiyatı: ₺766,000.00

1.0 TSI 110 PS DSG Life - Fiyatı: ₺872,500.00

1.0 TSI 110 PS DSG Style - Fiyatı: ₺982,400.00

1.0 TSI 110 PS DSG R-Line - Fiyatı: ₺1,025,000.00

1.5 TSI 150 PS DSG Style - Fiyatı: ₺1,047,000.00

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - Fiyatı: ₺1,120,100.00