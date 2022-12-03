﻿Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Wanda'nın cuma günü seyahat edememesinde ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu açıklayamayız. Benim hakkımda konuşurken delilleriniz olsun. Televizyona çıkıp yalanlar anlatıyorsun. Sana bu yüzden yazıyorum. Hakkımda bir şey bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.