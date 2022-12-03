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  • Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'in önde gelen magazincilerinden Angel de Brito'ya sosyal medyadan ağır mesajlar yolladı. Icardi ve Wanda ilişkisi hakkında haberler yapan gazeteci, Galatasaraylı golcünün yolladığı mesajları ifşa etti.

Galeri Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:15
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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olan ilişkisi dillerden düşmüyor.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

İkili ardından yeniden bir araya gelmişti. Ancak Nara, "Bir şans daha verdim ancak olmuyor" diyerek açıklama yapmıştı.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Icardi, Arjantin'in önde gelen magazincilerinden Angel de Brito'nun ilişkileri hakkında yaptığı haberlerden rahatsız oldu.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Icardi, magazinciye Brito'ya sosyal medyadan sert mesajlar paylaştı. Brito da bu mesajları yayımladı.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Icardi'nin yazdığı mesajlarda, "Hakkımda saçma şeyler söylemeyi bırak. Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Yaşananlar hakkında bir bilgin yok. Başınıza kötü şeyler gelirse medyanın yalanlarla dolu kucağına düşüyorsunuz.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

Wanda'nın cuma günü seyahat edememesinde ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu açıklayamayız. Benim hakkımda konuşurken delilleriniz olsun. Televizyona çıkıp yalanlar anlatıyorsun. Sana bu yüzden yazıyorum. Hakkımda bir şey bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.

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Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

10/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

11/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

12/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

13/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

14/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

15/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

16/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

17/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

18/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

19/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

20/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

21/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

22/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

23/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

24/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

25/25
Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti

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