Icardi'yi terk etti denilen Wanda Nara maçı Icardi ile birlikte tribünde izledi

Galatasaray'da Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara dün İstanbul'daydı.

Sarı - Kırmızılıların 2-1 kazandığı Ofspor maçı Arjantinli futbolcuyla birlikte takip eden Wanda Nara yine gündem oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbisinde kaydettiği iki golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, Ofspor maçını tribünden izledi.

Arjantinli yıldıza, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara'nın eşlik etmesi dikkat çekti.

Wanda Nara son olarak yaptığı açıklamada, Icardi ile barışmayacağını ve yalnız mutlu olduğunu duyurmuştu.

Nara sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı. Çiftin maçı birlikte izlemesi ise sosyal medyada gündeme damgasını vurdu.