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  • Icardi'yi terk etti denilen Wanda Nara maçı Icardi ile birlikte tribünde izledi

Icardi'yi terk etti denilen Wanda Nara maçı Icardi ile birlikte tribünde izledi

Magazin ve spor gündeminden düşmeyen Icardi Wanda Nara krizinde yeni gelişme...

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:40
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Bu bir nasıl oluyor da oluyor haberidir. Icardi'yi terk etti denilen Wanda Nara maçı Icardi ile birlikte tribündeydi

Icardi'yi terk etti denilen Wanda Nara maçı Icardi ile birlikte tribünde izledi
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Galatasaray'da Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara dün İstanbul'daydı.

Sarı - Kırmızılıların 2-1 kazandığı Ofspor maçı Arjantinli futbolcuyla birlikte takip eden Wanda Nara yine gündem oldu. 

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbisinde kaydettiği iki golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, Ofspor maçını tribünden izledi.

Arjantinli yıldıza, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara'nın eşlik etmesi dikkat çekti.

Wanda Nara son olarak yaptığı açıklamada, Icardi ile barışmayacağını ve yalnız mutlu olduğunu duyurmuştu.

Nara sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı. Çiftin maçı birlikte izlemesi ise sosyal medyada gündeme damgasını vurdu.

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EMEKLİ KÖYLÜ
9.11.2022 14:09
bıktık lan bu karıdan bıktık başka işimiz yok, bize ne barışmandan darılmandan..o zaman neden o adamın yanındasın diye soralım?  
 
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