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Icardi 2 gol attı, Wanda Nara yeşil ışık yaktı

Galatasaraylı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, suskunluğunu bozdu

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:14
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Wanda Nara'dan Icardi açıklaması

Icardi 2 gol attı, Wanda Nara yeşil ışık yaktı
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Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 golle yıldızlaşan, dünya basınında gündem olan Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara suskunluğunu bozdu.

Wanda Nara katıldığı bir televizyon programında "İki aydır ayrıyız. Ancak onu çok seviyorum. Benim için dünyadaki en önemli insan o" dedi.

Nara'nın bu sözleri barışmak için istekli olduğu yorumlarına yol açtı. Ancak Wanda Nara devamında şunları söyledi:

"L-Gante ile ilgili hakkımda çıkan iddialar doğru değil. Mauro bunlara çok kızdı ve beni akşama kadar aradı. Tekrar benimle birlikte olmak istiyor, fakat gönderdiği mesajları asla unutamam. Tüm olanlar bir yanlış anlaşılmadan başladı. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve yaptım. Şimdilik barışmayı düşünmüyorum. Bir gün barışır mıyız bilmiyorum. Beş çocuklu güzel bir aileyiz. Dostça ayrıldık. Mauro şu an Türkiye'de, ancak çocuklarımız İtalya'da yaşamak istiyor" 

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