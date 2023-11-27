Erden Timur'dan Icardi'ye evlilik teklifi! Wanda Nara çok üzülecek

Wanda Nara'ya yeniden evlenme teklif eden Mauro Icardi'ye, Erdem Timur'dan flaş bir öneri geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erden Timur'dan Icardi'ye evlilik teklifi! Wanda Nara çok üzülecek

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, uzun yıllrdır birlikte olduğu, 2 çocuğunun annesi Wanda Nara'ya yeniden evlenme teklifinde bulunmuştu.

Gente dergisine özel açıklamalarda bulunan Wanda Nara, "Birlikte geçirdiğimiz onca yılın ardından Mauro bana evlenme teklif etti! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Teklif çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık, ama teklif almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de. Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum" demişti.

Bu flaş gelişmenin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur devreye girdi. Mauro Icardi'ye efsane bir teklifte bulunan Timur'un, "Şampiyon olalım, düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya boğazın incisine geliyor. Dillere destan bir düğün olur" dediği öğrenildi.

Mauro Icardi'nin bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, düğününün Arjantin'de olmasını isteyen Wanda Nara'nın ne yanıt vereceği merak konusu.

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