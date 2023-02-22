Uzaylı iltifatı NBA'i karıştırdı. Wembanyama'dan LeBron'a gönderme

James, Wembanyama'yı Ekim ayında izledikten sonra 'dünya dışı bir varlığa' benzeterek, "Son birkaç yılda bir sürü tek boynuzlu at vardı, ama o daha çok bir uzaylı gibi." ifadelerini kullanmıştı.

2023 NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçilmesi beklenen Wembanyama, Sports Illustrated ile yaptığı bir röportajda James'in sözleri hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

BENZERSİZ VE ORJİNAL

"Öncelikle, bunu söylediğine gerçekten çok sevindim çünkü bana tek boynuzlu at denilmesinden pek hoşlanmamıştım. Bu dünyadan olmayan bir şey, bir iltifat olarak bence daha güzel. Uzaylı olarak anılmak hoşuma gidiyor, evet. Zaten tam da öyle olmaya çalışıyorum; benzersiz ve orijinal."

19 yaşındaki oyuncu şu anda Fransa'daki LNB Pro A liginde Metropolitans 92 formasıyla 22.2 sayı, 9.5 ribaund, 2.3 asist ve 3.1 blok ortalamaları yakalıyor.

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