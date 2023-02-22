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Uzaylı iltifatı NBA'i karıştırdı. Wembanyama'dan LeBron'a gönderme

NBA'de geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak görülen Fransız oyuncu Victor Wembanyama'dan dikkat çeken LeBron açıklaması geldi. Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini bir 'uzaylıya' benzetmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:37
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Wembanyama, LeBron'un uzaylı iltifatına bakın ne dedi

Uzaylı iltifatı NBA'i karıştırdı. Wembanyama'dan LeBron'a gönderme
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James, Wembanyama'yı Ekim ayında izledikten sonra 'dünya dışı bir varlığa' benzeterek, "Son birkaç yılda bir sürü tek boynuzlu at vardı, ama o daha çok bir uzaylı gibi." ifadelerini kullanmıştı.
2023 NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçilmesi beklenen Wembanyama, Sports Illustrated ile yaptığı bir röportajda James'in sözleri hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:
BENZERSİZ VE ORJİNAL
"Öncelikle, bunu söylediğine gerçekten çok sevindim çünkü bana tek boynuzlu at denilmesinden pek hoşlanmamıştım. Bu dünyadan olmayan bir şey, bir iltifat olarak bence daha güzel. Uzaylı olarak anılmak hoşuma gidiyor, evet. Zaten tam da öyle olmaya çalışıyorum; benzersiz ve orijinal."
19 yaşındaki oyuncu şu anda Fransa'daki LNB Pro A liginde Metropolitans 92 formasıyla 22.2 sayı, 9.5 ribaund, 2.3 asist ve 3.1 blok ortalamaları yakalıyor.

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